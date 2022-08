ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION ANUNCIA A PUBLICAÇÃO DE UM NOVO ARTIGO

DALLAS, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A OneSight EssilorLuxottica Foundation (Fundação) tem o prazer de anunciar a publicação de um artigo revisado por pares: The Power of Advocacy: Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals no International Journal of Public Health, uma revista de sociedade independente da Swiss School of Public Health.

O artigo foi escrito por membros do Vision Impact Institute, que ingressaram recentemente na Fundação . Ele explora os argumentos da promoção da boa visão mundial, ao mesmo tempo em que estabelece uma clara conexão com muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Baseia-se em uma análise crítica da bibliografia e propõe novas perspectivas para que a promoção da visão alcance uma mudança política significativa.

"A defesa baseada em evidências é essencial para fazer da boa visão uma prioridade mundial", disse Eva Lazuka-Nicoulaud, autora principal do artigo e diretora de promoção e associações da Europa/África na Fundação. "Neste artigo, desenvolvemos a conexão entre a boa visão e mais da metade dos ODS."

"Com base na informação de que uma em cada três pessoas não podem ver com clareza, devemos advogar coletivamente por soluções que abordem o problema", afirmou o Prof. Kovin Naidoo, diretor mundial de promoção e associações da OneSight EssilorLuxottica Foundation. "Em consonância com a Resolução da ONU sobre a visão: Visão para todos: acelerando a ação para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definimos uma nova perspectiva para a estrutura e os pilares principais pilares da defesa para ampliar o sucesso até 2030. Propomos que abordar a visão deficiente a nível mundial pode melhorar a pobreza, a fome, a educação, a igualdade de gênero, o crescimento econômico, a ação climática e muito mais."

A lista completa de autores do artigo inclui: Prof. Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams e Andrea Kirsten-Coleman, que recentemente se juntaram à Fundação.

Sobre a OneSight EssilorLuxottica Foundation

A OneSight EssilorLuxottica Foundation (anteriormente Essilor Social Impact) é uma organização filantrópica (fundo de doações) registrada na França, que reflete o compromisso e os valores da EssilorLuxottica de eliminar a visão deficiente não corrigida de uma geração. Ela foi renomeada em 2022 para integrar as ações filantrópicas, de conscientização e investimentos da EssilorLuxottica, incluindo: a Vision for Life, a Essilor Vision Foundations na América do Norte, Índia, Sudeste Asiático e China, a Fondazione Salmoiraghi &Viganò na Itália, bem como os parceiros globais de longo prazo da empresa, a OneSight e o Vision Impact Institute. A sede da organização está sediada na 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, França. https://onesight.essilorluxottica.com/

