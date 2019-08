Ontario Teachers' parabeniza a COO Rosemarie McClean pela nomeação como CEO Fundo de Pensões das Nações Unidas

TORONTO

, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Ron Mock, presidente e CEO do Fundo de Pensão dos Professores de Ontário (Ontario Teachers'), anunciou, hoje, que, diretora operacional de operações corporativas, deixa a organização ao final de 2019 para assumir o cargo de CEO do Fundo de Pensões das Nações Unidades, a partir de 1º de janeiro de 2020.

"Rosemarie atua na Ontario Teachers' há 33 anos e todas as partes do Fundo teve influências positivas de sua experiencia e dedicação", disse Mock. "Além de sua incrível inteligência e capacidade, Rosemarie é uma pessoa verdadeiramente generosa, que sempre colocou nossos funcionários à frente. Estamos muito contentes de vê-la embarcar nesta nova e impactante jornada de sua vida profissional."

Rosemarie entrou para o Ontario Teachers' em 1986 e, desde então, assumiu responsabilidades cada vez maiores e mais abrangentes até chegar ao cargo atual de COO de operações corporativas. Durante seu mandato, ela foi crucial para o desenvolvimento da estratégia de Serviços para os Membros e para a introdução de programas e eficiências premiados. Ela também colaborou com a efetivação da empresa por meio de um alicerce tecnológico mais sólido e a aprimorar a inovação e a colaboração.

"Tive uma sorte muito grande de passar a maior parte da minha carreira em uma empresa tão prestigiada quanto a Ontario Teachers'. Todos aqui são excepcionais. Tem sido uma honra trabalhar com equipes tão dedicadas que, dia após dia, vêm para a empresa com a missão clara de oferecer excelentes serviços e planos de aposentadoria para os professores da província de Ontário", disse McClean.

O último dia de Rosemarie McClean na Ontario Teachers' será 31 de dezembro de 2019. A Ontario Teachers' está avaliando quais serão os próximos passos em relação às diversas áreas pelas quais McClean é atualmente responsável.

Sobre a Ontario Teachers'

O Fundo de Pensão dos Professores de Ontário (Ontario Teachers') é o maior fundo de pensão para uma única profissão do Canadá, com $ 201,4 bilhões de ativos líquidos em 30 de junho de 2019. A organização detém uma carteira global diversa de ativos e cerca de 80% dos quais são gerenciados internamente e com um retorno líquido anual de 9,7% desde a fundação do fundo, em 1990 (todos os dados de 31 de dezembro de 2018, a menos que informado de outra forma). O Ontario Teachers' é uma organização independente com sede em Toronto. O escritório regional da Ásia-Pacífico fica em Hong Kong e a filial que atende à região da Europa, Oriente Médio e África é em Londres. O plano de benefícios definidos, de financiamento pleno, investe e administra as pensões de 327.000 professores em atividade e aposentados da província de Ontário. Para mais informações, acesse otpp.com e nos siga Twitter @OtppInfo.

