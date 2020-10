Opaganib COVID-19 da RedHill Biopharma Passa Segunda Análise do Comitê Independente

Segunda análise independente pré-agendada do Comitê de Monitoramento de Segurança (SMC) recomenda por unanimidade a continuação sem alteração do estudo de Fase 2 nos EUA com opaganib para COVID-19

--

O estudo de Fase 2 nos EUA obteve 75% de inscrições com dados esperados para o final deste trimestre

--

Paralelamente, as inscrições estão avançando rapidamente no estudo global de Fase 2/3 da COVID-19 com opaganib

--

Pedidos de autorização para uso de emergência global estão planejados, sujeitos a resultados clínicos positivos

TEL AVIV, Israel e RALEIGH, N.C., Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) (“RedHill” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica especializada, anunciou hoje que o estudo de Fase 2 dos EUA com opaganib (Yeliva®, ABC294640)1 com pacientes hospitalizados com pneumonia grave por COVID-19 passou na sua segunda análise de segurança pré-agendada pelo Comitê de Monitoramento de Segurança (SMC) independente, com uma recomendação unânime para a continuação do estudo sem alterações. A recomendação do SMC está embasada em uma análise não cega dos dados de segurança dos primeiros 24 doentes tratados no estudo durante pelo menos sete dias. O estudo obteve uma inscrição de 75%.

O estudo de Fase 2 dos EUA com opaganib ( NCT04414618 ), em andamento em oito locais de ensaios clínicos, deve encerrar as inscrições este mês, com dados esperados para antes do final deste ano. O estudo de Fase 2 não é alimentado para eficácia e está focado na avaliação e identificação de segurança de uma indicação de eficácia.

Paralelamente, o estudo global de Fase 2/3 com opaganib em pacientes com pneumonia grave causada pela COVID-19 ( NCT04467840 ) está recebendo inscrições rapidamente em 15 locais de estudo e está no caminho certo para inscrever até 270 pacientes. Este estudo é focado e alimentado para avaliação de eficácia. O estudo já foi aprovado no Reino Unido, Itália, Rússia, México, Brasil e Israel, com maior expansão em andamento.

“A aprovação da segunda análise de segurança independente pré-agendada, envolvendo dados de 60% dos pacientes do estudo, é um marco importante para o desenvolvimento do opaganib como terapia potencial para pacientes com COVID-19 grave”, disse Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., Diretor Médico da RedHill. “Estamos ampliando rapidamente dados e experiência com opaganib, com o banco de dados de segurança de estudos do opaganib com quase 200 pacientes no momento. Isso confirma ainda mais o estudo global em andamento de Fase 2/3, focado em fornecer eficácia e que deve inscrever até 270 pacientes até o final do ano.”

A RedHill a está em discussões com agências governamentais dos EUA em torno de financiamento potencial para apoiar o rápido avanço do opaganib para a potencial aprovação de uso de emergência e aumento da manufatura.

Sobre o Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

O opaganib, uma nova substância química, é um inibidor seletivo de esfingosina quinase-2 (SK2) exclusivo, de primeira classe, administrado por via oral com atividades anti-inflamatórias e antivirais demonstradas, visando componentes de uma célula hospedeira, potencialmente minimizando a probabilidade de resistência viral. O opaganib também demostrou atividade anticâncer e o potencial de visar múltiplas indicações oncológicas, virais, inflamatórias e gastrointestinais.

O opaganib recebeu designação de Medicamento Órfão da FDA dos EUA para o tratamento de colangiocarcinoma e está sendo avaliado em um estudo de Fase 2a de colangiocarcinoma avançado, e em um estudo de Fase 2 de câncer de próstata. O opaganib está sendo avaliado em estudos globais de Fase 2/3 e de Fase 2 nos EUA para o tratamento de COVID-19 grave.

Dados pré-clínicos demonstraram atividades anti-inflamatórias e antivirais do opaganib, com potencial para reduzir distúrbios inflamatórios pulmonares, como pneumonia, e mitigar danos fibróticos pulmonares. O opaganib demonstrou uma atividade antiviral potente contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, inibindo completamente a replicação viral num modelo in vitro de tecido brônquico pulmonar humano. Além disso, estudos in vivo2 demonstraram que o opaganib diminuiu as taxas de mortalidade por infecção pelo vírus influenza e melhorou a lesão pulmonar induzida por Pseudomonas aeruginosa, reduzindo os níveis de IL-6 e TNF-alfa em fluidos de lavagem broncoalveolares.

O opaganib foi desenvolvido originalmente pela Apogee Biotechnology Corp. com sede nos EUA, concluindo vários estudos pré-clínicos bem-sucedidos em modelos de oncologia, inflamação, GI e radioproteção, bem como um estudo clínico de Fase 1 em pacientes com câncer com tumores sólidos avançados e um estudo adicional de Fase 1 em mielomas múltiplos.

Sob um programa de uso compassivo, pacientes com COVID-19 (classificados pela escala ordinal da OMS) foram tratados com opaganib em um hospital líder em Israel. Os dados do tratamento com opaganib dos primeiros pacientes com COVID-19 grave foram publicados2. A análise dos resultados do tratamento sugeriu benefícios substanciais para os pacientes tratados com opaganib sob uso compassivo em ambos os desfechos clínicos e marcadores inflamatórios, em comparação com um grupo de caso-controle combinado retrospectivo do mesmo hospital. Todos os pacientes do grupo tratados com opaganib tiveram alta de hospital com ar ambiente, sem necessidade de intubação e ventilação mecânica, enquanto 33% do grupo de caso-controle combinado exigiram intubação e ventilação mecânica. O tempo mediano até a retirada da cânula nasal de alto fluxo foi reduzido para 10 dias no grupo tratado com opaganib, em comparação com 15 dias no grupo de caso-controle combinado.

O desenvolvimento do opaganib é financiado por subsídios e contratos de agências governamentais federais e estaduais dos EUA concedidos à Apogee Biotechnology Corp., incluindo do NCI, BARDA, Departamento de Defesa dos EUA e FDA Office of Orphan Products Development.

Os estudos em andamento com opaganib estão registrados em www.ClinicalTrials.gov , um serviço baseado na web pelo U.S. National Institute of Health, que fornece acesso público a informações sobre estudos clínicos apoiados pública e privadamente.



Sobre a RedHill Biopharma

A RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) é uma empresa biofarmacêutica especializada focada principalmente em doenças gastrointestinais. A RedHill promove os medicamentos gastrointestinais Movantik® para constipação induzida por opioides em adultos3, Talicia® para o tratamento de infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) em adultos4 e Aemcolo® para o tratamento de diarreia de adultos viajando5. Os principais programas de desenvolvimento clínico em estágio avançado da RedHill incluem: (i) RHB-204, com um estudo essencial planejado de Fase 3 para infecções por micobactérias pulmonares não tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), um inibidor seletivo SK2 de primeira classe visando múltiplas indicações com um programa de Fase 2/3 para COVID-19 e estudos de Fase 2 em andamento para câncer de próstata e colangiocarcinoma; (iii) RHB-104, com resultados positivos de um primeiro estudo de Fase 3 para doença de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), com resultados positivos de um estudo de Fase 3 para gastroenterite aguda e gastrite, e resultados positivos de um estudo de Fase 2 para IBS-D; (v) RHB-107, um inibidor de protease de serina de Fase 2, visando câncer e doenças gastrointestinais inflamatórias, e também sendo avaliado para COVID-1 e (vi) RHB-106, uma preparação encapsulada para o intestino. Mais informações sobre a Empresa estão disponíveis em www.redhillbio.com .

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words. Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company’s control and cannot be predicted or quantified, and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, the risk that the Company’s Phase 2/3 study evaluating opaganib will not be successful; the risk that the antiviral activity of opaganib shown in the preclinical human lung cell model will not be demonstrated in clinical trials; the risk of a delay in receiving data to support emergency use applications; the risk that other COVID-19 patients treated with opaganib will not show any clinical improvement; the risk that clinical trials with opaganib in Brazil, Israel, the U.S., Italy, Russia, the UK, Mexico or elsewhere for the treatment of COVID-19, if conducted at all, will not show any improvement in patients; the risk of a delay in applying for emergency use authorizations, if at all; the development risks of early-stage discovery efforts for a disease that is still little understood, including difficulty in assessing the efficacy of opaganib for the treatment of COVID-19, if at all; intense competition from other companies developing potential treatments and vaccines for COVID-19; the effect of a potential occurrence of patients suffering serious adverse events using opaganib under compassionate use programs, as well as risks and uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the Company’s research, manufacturing, preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate development efforts, and the timing of the commercial launch of its commercial products and ones it may acquire or develop in the future; (ii) the Company’s ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials (iii) the extent and number and type of additional studies that the Company may be required to conduct and the Company’s receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings, approvals and feedback; (iv) the manufacturing, clinical development, commercialization, and market acceptance of the Company’s therapeutic candidates and Talicia®; (v) the Company’s ability to successfully commercialize and promote Movantik®, Talicia® and Aemcolo®; (vi) the Company’s ability to establish and maintain corporate collaborations; (vii) the Company's ability to acquire products approved for marketing in the U.S. that achieve commercial success and build and sustain its own marketing and commercialization capabilities; (viii) the interpretation of the properties and characteristics of the Company’s therapeutic candidates and the results obtained with its therapeutic candidates in research, preclinical studies or clinical trials; (ix) the implementation of the Company’s business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (x) the scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and commercial products and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; (xi) parties from whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to the Company; (xii) estimates of the Company’s expenses, future revenues, capital requirements and needs for additional financing; (xiii) the effect of patients suffering adverse events using investigative drugs under the Company's Expanded Access Program; and (xiv) competition from other companies and technologies within the Company’s industry. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 4, 2020. All forward-looking statements included in this press release are made only as of the date of this press release. The Company assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise unless required by law.



OBSERVAÇÃO: Este comunicado de imprensa, fornecido para fins de conveniência, é uma versão traduzida do comunicado de imprensa oficial publicado pela Empresa no idioma inglês.

1 Opaganib é um novo medicamento experimental, não disponível para distribuição comercial.

2 Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

3 Informações detalhadas do Movantik® (naloxegol) disponível em: www.Movantik.com.

4 Informações detalhadas da Talicia® (omeprazole magnésio, amoxicilina e rifabutina) disponível em: www.Talicia.com.

5 Informações detalhadas do Aemcolo® (rifamicina) disponível em: www.Aemcolo.com.