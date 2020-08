Operação Portuguesa da Clever Leaves licenciada para Cultivar, Vender e Exportar Canábis Medicinal

Licença marca o início das atividades de cultivo na Europa e estabelece Portugal como centro Europeu de produção de Canábis Medicinal da Clever Leaves

NOVA IORQUE, Lisboa, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves (a “Companhia”), uma operadora multinacional líder e licenciada para a produção de canabinóides de grau farmacêutico, anunciou hoje a atribuição por parte do INFARMED I.P. (agência reguladora que tutela a indústria farmacêutica em Portugal, incluindo a canábis medicinal) de uma licença que permite o cultivo, importação e exportação de flor seca de canábis medicinal, cultivada de acordo com as Good Agricultural and Collecting Practices (GACP) e produzida na unidade de cultivo da Clever Leaves em Portugal.



A unidade da Clever Leaves em Portugal localiza-se numa propriedade com cerca de 850.000 m2 e dispõe de 10.000m2 de cultivo em estufa. A licença marca o início das atividades de cultivo da Clever Leaves na Europa, assim como a capacidade de produzir, comercializar e exportar flor seca de canábis medicinal GACP de elevada qualidade. As instalações de cultivo e pós-colheita da Clever Leaves foram planeadas e construídas de modo a cumprir com padrões de qualidade e sistemas de produção reconhecidos internacionalmente.

Devido à pandemia COVID-19, a licença é considerada provisória até à execução de uma inspeção presencial por parte do INFARMED, I.P. à instalação de cultivo. Embora provisória, confere à Clever Leaves Portugal os mesmos direitos e qualificações que a licença definitiva. É esperado que a inspeção presencial ocorra no curto prazo e que, após a sua conclusão bem-sucedida, seja emitida a licença definitiva. O acesso a produção de canábis na União Europeia, com custos competitivos, é um marco para a Clever Leaves, que se torna assim, na nona empresa licenciada em Portugal. Em comparação, no Canadá, existem hoje mais de 400 produtores licenciados, de acordo com o website do Health Canada.

“Este é um marco importante para as operações da Clever Leaves, ao criar um centro de produção de flor seca na Europa, complementando a nossa operação substancial na Colômbia, a qual se foca na produção de extratos de canábis medicinal. A obtenção da nossa licença Portuguesa é consistente com a nossa estratégia global de priorizar a produção de elevada qualidade, com uma estrutura de custos eficiente. Portugal tem um microclima indicado para produção eficiente e em larga escala, e esta licença fornece à Clever Leaves a oportunidade de se tornar num dos maiores exportadores de canábis medicinal na Europa,” disse Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.

“A nossa equipa é composta por especialistas de indústria, com currículos nas indústrias farmacêutica e agrícola, e este marco é uma confirmação da sua competência em satisfazer os elevados requisitos regulamentares em Portugal”, adicionou Andrés Fajardo, Presidente da Clever Leaves.

Anteriormente à emissão desta licença, a Clever Leaves Portugal possuía uma decisão de aptidão por parte do INFARMED, I.P., que confirmava o cumprimento dos requisitos administrativos que lhe permitiam avançar no processo de licenciamento. A Clever Leaves Portugal recebeu, também, uma autorização do INFARMED, I.P. para importar genética com o objetivo de desenvolver e testar métodos de cultivo, para efeitos de investigação e desenvolvimento de processo.

Para todos os contactos comerciais, por favor visite a plataforma comercial da Clever Leaves, www.cleverleaves360.com , de modo a agendar um contacto com um consultor de negócio da Clever Leaves.

A Clever Leaves foi recentemente mencionada na imprensa devido ao anúncio de uma potencial combinação com a Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW, and SAMAU) (“SAMA”), tendo revelado a assinatura de um acordo definitivo a 27 de julho. É esperado que a transação esteja concluída no quarto trimestre de 2020 e que a entidade combinada seja cotada no NASDAQ sob o símbolo “CLVR”.

Sobre a Clever Leaves International Inc.

A Clever Leaves é uma empresa de canábis multinacional, com a missão de operar em conformidade com as leis federais e estatais, com foco no cultivo ecologicamente sustentável e de larga escala e no processamento de nível farmacêutico, como pedras armilares do seu negócio global de canabinóides. Com operações e investimentos no Canadá, Colômbia, Alemanha, Portugal e Estados Unidos, a Clever Leaves criou uma rede de distribuição eficiente e uma presença global, com uma fundação alicerçada na eficiência de capital e crescimento acelerado. A Clever Leaves ambiciona ser um dos líderes mundiais na indústria de canabinóides, reconhecida pelos seus princípios, pessoas e desempenho, enquanto fomenta uma comunidade global mais saudável.

Sobre a Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

A Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW, and SAMAU) é uma “blank check company” formada com o propósito de desenvolver uma fusão, troca de ações, compra de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização, ou outra combinação empresarial com uma ou mais entidades ou empresas. O patrocinador da SAMA é uma afiliada da Schultze Asset Management, LP, uma empresa de gestão de investimentos alternativa, fundada em 1998, que se foca em ativos de alto risco, situações especiais e seguranças financeiras “event-driven”, e que investiu já $3.2 mil milhões desde a sua fundação, com um histórico notável através da sua estratégia ativa de investimento. Por sua vez, a SAMA conta com uma equipa experiente de operadores e investidores com um histórico comprovado de criação de valor em empresas públicas e privadas.

Informação Adicional e Onde a Consultar

Em relação à Combinação Empresarial, a Holdco submeteu uma Declaração de Registo na Form S-4 (a “Form S-4”) com a SEC, que inclui um prospeto respeitante aos valores da Holdco que serão emitidas relacionadas com a Combinação Empresarial e um proxy statement respeitante à reunião de acionistas da SAMA em que será pedido aos acionistas da SAMA que votem na Combinação Empresarial proposta. A SAMA, Clever Leaves e Holdco urgem investidores, acionistas e outras pessoas interessadas que leiam a Form S-4, incluindo o proxy statement/prospeto, assim como outros documentos submetidos ao SEC, porque estes documentos conterão informação importante em relação à Combinação Empresarial. O proxy statement/prospeto definitivo será enviado por correio aos acionistas da SAMA numa data de referência a definir para permitir o voto acerca da Combinação Empresarial. Acionistas da SAMA poderão também receber uma cópia da documentação, sem encargos, emitindo um pedido a: Schultze Special Purpose Acquisition Corp, 800 Westchester Avenue, Suite 632, Rye Brook, New York 10573; e-mail: sdu@samco.net. Esta documentação, assim que disponível, poderá também ser obtida, sem encargos, no site da SEC (http://www.sec.gov).

Participantes na Solicitação

SAMA, Clever Leaves, Holdco e os seus respetivos diretores, funcionários executivos e outros membros da direção e colaboradores, de acordo com regras da SEC, podem participar da solicitação de procuração dos acionistas da SAMA em relação à Combinação Empresarial. Informação relacionada com as pessoas que podem participar da solicitação de procuração dos acionistas da SAMA em relação à Combinação Empresarial é definida no proxy statement/prospeto preliminar, incluído na Form S-4, e será também incluído no proxy statement/prospeto definitivo para a Combinação Empresarial quando disponível. Informação relacionada com os interesses dos participantes da SAMA e da Clever Leaves na solicitação, que poderá, nalguns casos, ser diferente dos interesses dos detentores de capital próprio da SAMA e da Clever Leaves em geral, está também elencada no proxy statement/prospeto contido na Frorm S-4, e será também incluído no proxy statement/prospeto definitivo para a Combinação Empresarial quando disponível.

Declarações prospetivas

Este comunicado contém declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Declarações prospetivas são declarações que não devem ser consideradas factos históricos e podem ser identificados pelas palavras “estimativas”, “projeção”, “espera”, “antecipa”, “prevê”, “planeia”, “acredita”, “procurará” “potencialmente”, “irá”, “deverá”, “futuro”, “propõe”, e variações destas palavras ou expressões similares (ou as versões negativas das referidas palavras ou expressões). Estas declarações prospetivas estão sujeitas a um número de fatores e incertezas que podem fazer com que resultados efetivos divirjam substancialmente dos descritos nas declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, a SAMA e a Clever Leaves não conseguirem completar a Combinação Empresarial; informação relacionada com as entidades descobertas durante a fase de due dilligence de ambas as entidades em relação à outra; a inabilidade de reconhecer os benefícios esperados da Combinação Empresarial, que poderá ser afetado, entre outros fatores, pela quantidade de capital disponível após potenciais redenções de acionistas da SAMA; a capacidade de atingir e manter os requisitos de listagem no NASDAQ após a consumação da Combinação Empresarial; custos relacionados com a Combinação Empresarial; expetativas relacionadas com o desempenho financeiro e de crescimento, incluindo de quando a Clever Leaves ou a Holdco alcançarão fluxos de caixa positivos; o timing de conclusão da Combinação Empresarial; a habilidade da Clever Leaves de executar o seu plano de negócios e a sua estratégia e de receber aprovações regulamentares; potencial litigação envolvendo as entidades; condições económicas globais; eventos geopolíticos, desastres naturais, atos divinos e pandemias, incluindo, sem limitação, as disrupções económicas e operacionais e outros efeitos do COVID-19; necessidades regulatórias e respetivas alterações; acesso a financiamento adicional; e outros riscos e incertezas indicadas periodicamente em submissões ao SEC. Outros fatores incluem a possibilidade de a transação proposta não ser concluída, inclusivamente devido à falta de aprovação por parte dos detentores de capital próprio, a não definição de uma extensão da data limite para a transação caso seja necessário pela SAMA ou a incapacidade de satisfazer outras condições de fecho. A lista de condições supra elencada não é exclusiva nem exaustiva. Informação adicional em relação a estes e outros fatores de risco pode ser acedida na Form S-4, incluindo no proxy statement/prospeto. Todas as declarações prospetivas escritas e orais relacionadas com a SAMA, Clever Leaves ou Holdco, a transação aqui descrita ou outros assuntos e atributáveis à SAMA, Clever Leaves, Holdco ou qualquer pessoa a atuar em seu nome são expressamente qualificadas na sua totalidade pelas declarações acauteladoras supra elencadas. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em nenhuma declaração prospetiva, as quais se limitam ao momento em que foram expressas. Cada uma das entidades SAMA, Clever Leaves e Holdco rejeitam expressamente qualquer obrigação ou compromisso de atualizar ou revisitar qualquer declaração de previsão contidas neste documento ou de comunicar qualquer mudança nas suas expetativas em relação a essas declarações ou qualquer mudança de eventos, condições ou circunstâncias em que qualquer declaração é baseada.

