, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A New Frontier Data, autoridade em análise de dados e inteligência de negócios na indústria global de cannabis, lança versões em espanhol e português do seu, que estima um mercado total de canábis acessível (regulamentado e ilícito) de 9,8 mil milhões de dólares, com o Brasil (2,4 mil milhões de dólares), México (1,9 mil milhões de dólares),(1,5 mil milhões de dólares),(1,1 mil milhões de dólares) e Colômbia (0,7 mil milhões de dólares), liderando o mercado regional de canábis.

"As nações latino-americanas já começaram a causar impacto no mercado internacional de canábis. O clima ideal, os setores agrícolas estabelecidos e os custos de produção mais baixos têm atraído os produtores que procuram competir pela demanda global da CBD", observou Giadha Aguirre de Carcer, fundadora e Diretora Executiva da New Frontier Data. "Será imperativo que os reguladores estabeleçam regras e procedimentos eficazes e bem planeados, não apenas para supervisionar adequadamente a produção nacional, mas também para resistir a novas pressões competitivas internacionais".

Entre as principais conclusões atingidas pelo relatório podemos destacar:

As operações comerciais envolvendo a cannabis se estabelecerão na América Latina de diversas maneiras, incluindo a integração vertical e cooperativas agrícolas.

diversas maneiras, incluindo a integração vertical e cooperativas agrícolas. Um investimento significativo por parte de empresas canadenses com capital disponível poderá acelerar o escalonamento e a profissionalização dos operadores latino-americanos.

Devido aos preços mais baixos da cannabis latino-americana se comparados à média dos EUA e do Canadá, a receita do varejo de cannabis na região será significativamente inferior em relação aos mercados norte-americanos e europeus equivalentes.

A ampla variação da regulamentação na região exigirá que empresas estrangeiras invistam de forma significativa no entendimento da dinâmica específica de cada país.

Um treinamento mais aprofundado dos médicos e profissionais de saúde será fundamental para favorecer os programas de cannabis medicinal.

À medida que mais países latino-americanos consideram a legalização total, o turismo canábico proporcionará oportunidades significativas na região.

Apoiado por por The GreenHub, VerdeMed, OnixCann e The Business Journal, o relatório e os resultados do mesmo foram divulgados pela primeira vez a Representantes de Governos regionais da América Latina e grandes executivos multinacionais nona Cidade do Panamá, no fim de maio.

Para baixar o Relatório Regional do Mercado do Cannabis da América Latina: Visão Geral da Indústria em 2019 clique em: newfrontierdata.com/product/relatoriolatam2019/

Sobre a New Frontier Data:

A New Frontier Data é uma empresa independente de análise de dados orientada pela tecnologia e especializada no setor de cannabis. A empresa oferece dados comprovados, inteligência de negócio prática e soluções de gestão de riscos para investidores, operadores, pesquisadores e formuladores de políticas. Os relatórios e dados da New Frontier Data já foram citados em mais de 80 países em todo o mundo com o intuito de esclarecer os líderes do setor. Fundada em 2014, a New Frontier Data tem sede em Washington, D.C. e escritórios em Denver, no Estado do Colorado, e em Londres, no Reino Unido.

A New Frontier Data não assume nenhuma posição quanto ao mérito da legalização da cannabis. Pelo contrário, sua missão e compromisso é com o fornecimento de informações que fundamentem as decisões comerciais e de políticas envolvendo a cannabis por meio de análises abrangentes, neutras e criteriosas do setor de cannabis legalizada em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a New Frontier Data, visite o site: www.NewFrontierData.com.

