Oportunidades de US$ trilhões no posicionamento do país em mente

ATLANTA e XANGAI, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Fortune (China) e Ries Positioning Strategy &Consulting lançaram o primeiro relatório de estratégia de posicionamento global - "Oportunidades de US$ trilhões: construindo marcas globais com o posicionamento do país em mente" - nos Estados Unidos.

O relatório de posicionamento aponta que cada país tem diferentes qualidades de "posicionamento em mente" e que as empresas devem efetivamente entender o conceito e contar com categorias para construir uma marca global.

A pesquisa para o relatório de posicionamento baseou-se na estrutura teórica exclusiva criada pela Ries Consulting e explorada por meio de análises de consumidores e pesquisas de categorias em seis mercados principais: Estados Unidos, China, Reino Unido, França, Alemanha e Índia. Ele bloqueia consistentemente as oportunidades em potenciais categorias nesses mercados. Ele também oferece diretrizes para o desenvolvimento de categorias potenciais no mercado global, sendo o primeiro relatório de posicionamento do mundo com foco em cognição e categoria.

Estamos em um momento importante em que os negócios globais estão enfrentando grandes desafios e as empresas e marcas necessitam explorar as oportunidades do "oceano azul" global." O CMO global da Fortune, Michael Joselof, apresentou o histórico do projeto de estratégia de posicionamento, "A Ries Consulting é líder em posicionamento estratégico global, famosa por ser pioneira em uma teoria de posicionamento que combina "percepção" e "categoria" em seus modelos de negócios. Colaboramos para capturar as categorias de produtos com maior potencial do mundo."

O relatório aponta que o posicionamento do país em mente retrata as primeiras percepções experimentadas por consumidores sobre um determinado país. De todos os países pesquisados, a China e a Índia desfrutaram de um rápido desenvolvimento, mas seu posicionamento do país em mente é dividido.

Os EUA, China e Alemanha tornaram-se líderes em tecnologia e inovação, mas a Índia ainda precisa se livrar da sua tradicional imagem agrícola nas mentes dos consumidores globais. O Reino Unido e a França se distinguem pelo bom design, moda e produtos de alta qualidade, mostrando suas vantagens em categorias de consumidores ricos, como luxo e joias.

O fatores marca, categoria e posicionamento do país em mente podem influenciar profundamente um ao outro, diz o relatório. Portanto, ao construir uma marca global, a chave é combinar diferentes categorias, e cada país tem seus próprios líderes distintos com um posicionamento único em mente.

Quando as categorias são combinadas com os aspectos superiores do posicionamento de um país em mente, surgem inovações de categoria, e elas podem formar novas vantagens globais na mente do consumidor. O relatório também analisa especificamente oportunidades no mercado global de chá, vestuário, veículos elétricos e outras categorias.

Laura Ries, presidente global da Ries Consulting, avaliou as futuras oportunidades de negócios globais em conjunto com o lançamento do relatório: "A chave para vencer a competição global reside em analisar se uma marca pode dominar a mente dos consumidores globais. No processo de construção de uma marca global, o posicionamento do país em mente é muito importante, no entanto, é frequentemente esquecido pelos empresários. Explorar e usar o posicionamento do país em mente e maximizar sua influência será muito útil na construção de uma marca global."

Laura continuou: "Isso é o que a Ries Consulting adotou e que foi comprovado na prática de negócios nos últimos 60 anos. No século XXI, a competição global entre as marcas é inevitável. A decisão de se tornar uma marca global é uma decisão de "ser ou não ser". Mesmo que a situação internacional seja complicada hoje em dia, somente entendendo corretamente a lei da percepção e criando novas categorias podemos construir marcas globais com sucesso.

