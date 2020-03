XIAMEN, China

, 6 de março de 2020 /PRNewswire/ -- O PaMu Scroll, da inovadora fabricante de produtos eletrônicos Padmate, levou para casa o Prêmio iF Design de 2020, em Hamburgo, Alemanha. Após a vitória, a Padmate anunciou uma nova campanha global de recrutamento e distribuição para o produto premiado.

O designer chefe da Padmate, Cai Xiaolu, disse, "O design do PaMu Scroll foi inspirado pelos antigos rolos chineses, os quais eram usados para comunicar informação em forma de palavras e imagens, da mesma forma que usamos os fones de ouvido Bluetooth para fornecermos voz".

O uso exclusivo do PaMu Scroll de imagens influenciadas por rolos, refletindo a essência da forma de expressão chinesa, diferencia o produto no mercado de fones de ouvido Bluetooth, enquanto atrai um grupo de fãs que adoram demonstrar suas personalidades. A empresa também formou parceria com o Palace Museum para juntamente lançarem os fones de ouvido Scroll com um design customizado com o tema do manto do dragão imperial chinês, demonstrando o estilo oriental da marca.

O PaMu Scroll fornece sofisticada qualidade de som e reprodução de voz altamente precisa. Com design ergonômico para alcançar encaixe perfeito dentro do ouvido, com apenas 5 gramas (,175 oz.), os fones de ouvido são leves e adequados para os ouvidos, tornando-os confortáveis. O design à prova d'água, baseado nos exigentes padrões de grau IPX6, assegura aos usuários a habilidade de usar os fones de ouvido em todos os ambientes, sem se preocuparem em correr ou se deslocarem quando chover.

A Padmate também anunciou o início de uma campanha de recrutamento para agentes globais, interessados em vender e distribuir seus produtos. O produto continuará com o design do tipo rolo, e lançará novos fones de ouvido Bluetooh verdadeiramente sem fio com experiência atualizada. As partes interessadas são convidadas a contatarem o endereço info@padmate.cn

Fundada em 2011, a Padmate desenvolve e produz fones de ouvido Bluetooth e produtos eletrônicos inovadores, capacitando estilos de vida saudáveis através da tecnologia. A empresa procura inspiração para seu design exclusivo a partir daquilo que é geralmente visto como naturalmente prazeroso entre as pessoas de todas as origens, bem como modas clássicas, transformando cada fone de ouvido em um trabalho de arte. Em 2018 e 2019, a empresa lançou dois produtos PaMu Scroll e PaMu Slide na Indiegogo, recebendo apoio de mais de 80.000 financiadores e criando dois novos recordes na plataforma. PaMu, a marca da categoria de produtos de áudio da Padmate, é dedicada ao desenvolvimento de produtos altamente personalizados, os quais foram reconhecidos e recomendados por líderes no mundo da experiência do produto, bem como pelos jogadores da NBA Spencer Dinwiddie e Kyle Kuzma.

