Os sete melhores lugares para entrar em 2020

Los Cabos

Caribe

Buenos Aires

CIDADE DO MÉXICO, 20 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Onde pode ser melhor para passar o Ano Novo do que nas praias paradisíacas de? Ou para desfrutar uma cidade cosmopolita como São Paulo? Seja para relaxar com sua família ou celebrar uma festa divertida com os amigos, entre em 2020 da melhor maneira em uma das muitas propriedades do IHG no México, América Latina e. As principais capitais do mundo, desde a Cidade do México a, se adornam para receber 2020 e, com o IHG, você estará no epicentro das celebrações. Aprecie os fogos de artifício, as festas, a música, os festivais e muito mais.

Caribe

A seguir, compartilhamos uma lista dos sete melhores destinos no México, América Latina epara passar o Ano Novo.

Presidente InterContinental® México Polanco

Situado no distrito exclusivo de Polanco, esse hotel é a melhor alternativa para se ter uma experiência cosmopolita neste fim de ano. O hotel Presidente Intercontinental terá a tradicional festa de Ano Novo, na qual você poderá saborear, a partir das 22h, uma ceia deliciosa, com DJ e contagem regressiva para receber 2020. Você poderá celebrar para valer em qualquer dos restaurantes de especialidades do hotel, seja no Alfredo di Roma para uma deliciosa comida italiana, no Au Pied de Cochon de especialidade francesa, no Chapulín para experimentar a tradição mexicana com um toque moderno ou no The Palm para saborear uma carne deliciosa no estilo americano. Além disso, a celebração inclui um show incrível na recepção, dedicado aos amantes do cinema. E se quiser continuar celebrando, a localização do hotel é ideal para sair da festa e desfrutar a vida noturna da Cidade do México.

Holiday Inn Resort® Los Cabos All Inclusive

Desfrute os fogos de artifício da festa de Ano Novo com uma vista maravilhosa para o mar. Situado em San José del Cabo, esse hotel está a apenas 25 minutos do famoso Arco Natural e do Cabo de San Lucas, oferecendo a melhor experiência tropical, em que os visitantes podem desfrutar atividades em família, como turnês em motocicletas e passeios a cavalo, relaxar no spa do hotel e, à noite, assistir shows ao vivo e consumir bebidas com tira-gostos nos bares. E, como se fosse pouco, é nessa época que grupos de baleias-jubarte e de baleias cinzentas chegam ao Mar de Cortés para reproduzir, de forma que você pode ser testemunha, de perto, desse espetáculo natural.

Holiday Inn® San Luis Potosí – Quijote

Se o que você busca é fugir das multidões e conhecer um novo destino para entrar o ano novo, o Holiday Inn SLP é uma grande opção, porque conta com mais de quatro hectares para passear e se esquecer do estresse das cidades grandes. Além disso, San Luis Potosí é um lugar cheio de história e cultura, que oferece uma grande variedade de atividades. Faça uma viagem ao passado, visitando o museu da estrada de ferro e percorrendo a cidade em seu famoso bonde. E, para festejar a chegada do Ano Novo, esse hotel terá uma ceia de gala, com menu de cinco cursos, no dia 31 de dezembro, contagem regressiva e show musical.

Crowne Plaza® Puebla

Puebla é, sem dúvida, um grande destino para a entrada do ano. Esse hotel fica a apenas 15 minutos do Centro Histórico e a 20 minutos da famosa Plaza de la Victoria, onde você poderá assistir a um grande espetáculo de música e fogos de artifício. Além disso, você poderá passear por essa bela cidade e aproveitar a grande variedade de atividades culturais que ela oferece, como o Museo de la Marioneta e o Parque de los Gigantes, situados bem em frente do hotel. Mais tarde, no hotel, poderá relaxar na piscina com jacuzzi ou provar um dos deliciosos pratos do restaurante "Moncayo".

InterContinental® Buenos Aires

Viva o Ano Novo, no verão, nesse luxuoso hotel em Buenos Aires. Com localização excelente para viver a experiência completa da cidade, esse hotel fica perto dos melhores restaurantes, museus e teatros. Você não pode perder o maravilhoso espetáculo de fogos de artifício que ilumina a cidade.

Holiday Inn® Lima Miraflores

Descubra as maravilhas da capital do Peru e dê as boas-vindas ao Ano Novo em um hotel com uma localização perfeita para conhecer essa cidade incrível. Localizado na área exclusiva de Miraflores, a poucos metros do belo parque Kennedy, essa área da cidade oferece restaurantes e lojas de luxo, onde você vai encontrar, com certeza, as melhores celebrações de Ano Novo. Além disso, o hotel tem uma piscina e um bar em seu último andar, de onde poderá relaxar depois de percorrer a cidade.

InterContinental® São Paulo

O hotel fica no coração de São Paulo. Você pode visitar o Museu de Arte de São Paulo e o Parque Trianon, entre muitas outras atividades que essa grande cidade oferece. Viva uma experiência cosmopolita em uma das cidades mais importantes do Brasil e celebre a chegada do Ano Novo em uma de suas festas incríveis.

Sem dúvida, o próximo ano estará cheio de surpresas, de forma que convidamos você a celebrar o fim de um grande 2019 e o início de um emocionante 2020, com uma viagem a um destino desconhecido, em companhia de sua família ou de seus amigos.

Sobre o IHG®:

O IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels &Resorts, InterContinental® Hotels &Resorts, Kimpton® Hotels &Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels &Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™ e Candlewood Suites®.

O IHG® franqueia, arrenda, administra e é proprietário de mais de 5.800 hotéis e cerca de 865.000 residências, em cerca de 100 países, com quase 1.900 hotéis em seu portfólio de desenvolvimento. O IHG® também gerencia o IHG® Rewards Club, seu programa de fidelidade, que tem mais de 100 milhões de associados inscritos.

O InterContinental Hotels Group PLC é o acionista majoritário do grupo. Foi constituído na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos do IHG® em todo o mundo.

Visite www.ihg.com para obter informações e fazer reservas e www.ihgrewardsclub.com para saber mais sobre o IHG® Rewards Club. Para receber as últimas notícias, visite www.ihgplc.com/media e siga a empresa nas redes sociais em https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

Contato com a imprensa:

Arturo Murillo Burson Cohn &Wolfe México Arturo.murillo@bcw-global.com +52 5351 6543 Melisa Aguilar Burson Cohn &Wolfe México Melisa.aguilar@bcw-global.com +52 5351 6535 Nora García Burson Cohn &Wolfe México Nora.garciago@bcw-global.com +52 5351 6533 Manuel Montelongo IHG manuel.montelongo@ihg.com +52 5723 1712

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057778/IHG.jpg

FONTE IHG® (InterContinental Hotels Group)