A nova rede metasocial Woonkly.com continua abrindo caminho na América Latina. Desta vez, está de olho no Brasil e, para isso, se uniu a dois canais de YouTube do país. De um lado, Você Sabia, com mais de 47 milhões de seguidores na plataforma, e de outro, Hero Base, formada por 11 influenciadores do mundo dos games com um total de mais de 10 milhões de assinantes.

Enquanto o lançamento da melhorada versão 2 do Woonkly (v2) é esperado para um futuro próximo, a equipe liderada por Daniel Santos, também conhecido como Mr. Santos no YouTube, destacou que esta aliança representa uma entrada em grande estilo no Brasil.

“Esses canais de influenciadores, tão importantes no Brasil, vão criar conteúdo NFT no Woonkly.com, vão ensinar a sua comunidade o potencial da tecnologia blockchain, como abrir uma wallet para se conectar à rede social, conselhos de segurança e tudo o que eles precisam para entrar no mundo dos NFTs. Todo mundo está entrando na indústria NFT porque é o futuro e eles vão fazer isso através do Woonkly.com.", afirma Daniel Santos.

Você Sabia, mais de 42 milhões

Você Sabia, dirigido por Lukas Marques e Daniel Molo, é o canal brasileiro do YouTube dedicado à carregar vídeos educativos e de entretenimento. Desde 2013, tornou-se um dos maiores canais do mundo com mais de 42 milhões de seguidores. Depois de aprender sobre o projeto, eles decidiram se juntar à rede social Woonkly.com.

Você Sabia é o canal número 1 no Brasil e 11 no mundo. Daniel Molo, uma das pessoas mais influentes do Brasil, será o embaixador oficial da Woonkly no Brasil.

Hero Base e Woonkly apostam em Games e NFTs

A Hero Base tem um total de 11 influenciadores, com milhões de seguidores, dedicados à criação de conteúdo para eSports, NFTs e games. HERO Dengoso (1,12 milhão) e Flakes Power (6,1 milhões) são alguns dos membros da equipe.

Durante este ano, eles criarão vídeos sobre Woonkly.com, vão criar seus próprios NFTs e incentivarão seus seguidores a criarem os seus próprios na Woonkly.com.

A rede metasocial dos NFTs: Woonkly

Woonkly.com é uma rede social descentralizada baseada em NFTs onde os usuários podem fazer seu perfil descentralizado e criar NFTs que podem vender, comprar, leiloar e compartilhar. Além de ter todos os recursos familiares das redes sociais, Woonkly oferece a vantagem de que todos os posts são convertidos em NFTs em segundos.

Na rede metasocial, os usuários poderão usar a moeda do Woonkly, o token WOOP. Eles poderão ganhar seu primeiro WOOP vendendo seus NFTs. O WOOP pode ser comprado em várias exchanges, como Kubic.com, PancakeSwap, 1inch, BitBase, Gate.io, Digifinex, Xt.com e LBank.

A campanha Woonkly.com com Hero Base e Você Sabia começará em breve, com o lançamento da v2 que, conforme Daniel Santos, terá capacidade para receber 20 milhões de pessoas simultaneamente.

