OSF DIGITAL ADQUIRE A WERISE PARA EXPANDIR SUA CAPACIDADE EM MARKETING CLOUD

A integradora de sistemas com foco em comércio digital amplia suas capacidades em Salesforce Marketing Cloud ao mesmo tempo em que aumenta seus recursos multi-cloud para grandes empresas na região

QUEBEC, Canadá, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OSF Digital , fornecedora líder de soluções comerciais e serviços de transformação digital para empresas B2B e B2C em todo o mundo, anuncia a aquisição da Werise , empresa brasileira fornecedora de soluções em Salesforce Marketing, Sales e Service Clouds. A aquisição acelera a estratégia da OSF de fortalecer sua oferta de Salesforce na América Latina. Os valores da aquisição não estão sendo divulgados.

A OSF Digital, reconhecida como Salesforce Expert Navigator em B2B e B2C Commerce Cloud e nos ramos de Bens de Consumo e Varejo, está focada em se tornar a primeira opção de parceiro global para transformação no comércio digital. Com uma profunda expertise em indústria e tecnologia, a empresa consegue identificar os requisitos particulares de cada cliente e desenvolver soluções comerciais inovadoras para mercados e verticais específicos de cada setor.

No ano passado, a OSF aplicou esse conhecimento lançando mais de 20 soluções prontas para uso e específicas para diferentes setores, além de aceleradores comerciais para ajudar as marcas em todo o mundo a lançarem lojas on-line rapidamente, superando os desafios relacionados à pandemia. Os clientes da OSF Digital incluem algumas das maiores marcas do mundo, como L'Oréal Canada, Brooks Running, Ubisoft, e.l.f. Cosmetics, Fanalca, La Polar, Hites e muitas outras.

A Werise desenvolve e implementa soluções inovadoras que expandem o marketing e as vendas on-line com automações inteligentes para otimizar os processos de negócios. Com expertise em Marketing Cloud, a equipe de consultoria composta por experts em Salesforce também possui experiência com Salesforce Sales, Service e Community Clouds, além de Pardot. Sediada em São Paulo (Brasil), a Werise foca na criação de soluções customizadas em plataformas Salesforce para ajudar os clientes a escalarem os seus negócios, com especialidade em startups. Os clientes incluem Vidi, GRI Club, Laiob, Vindi e muitos outros.

Com essa aquisição, a OSF Digital expande seus recursos globais de Marketing Cloud lançando produtos e serviços focados em torno do Marketing e Commerce Clouds. A OSF também aproveitará a experiência da Werise no trabalho com startups e expandirá sua agilidade e criatividade em direção às grandes empresas de rápido crescimento no varejo e na indústria, empresas essas para as quais a OSF presta serviço. Combinando os recursos das duas companhias, a OSF Digital fornecerá aos clientes uma estratégia de transformação digital mais abrangente.

“A expertise e a presença da Werise em Salesforce Marketing Cloud no Brasil ampliarão nossos recursos para fornecer soluções multi-cloud. A experiência de nossa equipe ajudará no aprimoramento das capacidades de Clouds da Salesforce, além de fornecer suporte e recursos para nosso time global. Juntos, reforçaremos nossa posição como parceiro líder de transformação digital para empresas B2B e B2C”, disse Gerard (Gerry) Szatvanyi, CEO da OSF Digital.

"Nós compartilhamos com a OSF Digital a missão de focar no sucesso dos clientes e entregar soluções inovadoras que os ajudem a crescer. Juntos, expandiremos nossos recursos para fornecer soluções abrangentes de transformação digital”, disse Eric Bueno, fundador da Werise.

"Nossa empresa agora está ainda mais bem posicionada para entregar soluções de excelência mundial para os clientes. Estamos ansiosos para expandir nosso alcance não apenas na América Latina, mas globalmente, com o apoio de uma equipe experiente." disse Lucas Casimiro, cofundador da Werise.

A OSF Digital é uma empresa líder em comércio global e transformação digital, com experiência em comércio conectado para empresas, soluções de gerenciamento de pedidos, serviços de gerenciamento de storefront, consultoria em comércio e desenvolvimento de aplicativos em nuvem. Com proficiência em Commerce B2B e B2C e experiência em ajudar empresas a alavancarem soluções de comércio, marketing, vendas e serviços, a OSF Digital orienta as empresas em toda a sua jornada de transformação digital. A OSF Digital é um parceiro confiável de consultoria da Salesforce desde 2010, sendo premiada inúmeras vezes por promover o setor de e-commerce. Como uma empresa global com presença local na América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e EMEA, a empresa garante entrega eficiente em todos os fusos horários e mercados. O HSBC e o BDC são parceiros financeiros da OSF Digital, e a Delta-v Capital é um investidor. Para mais informações sobre a OSF Digital, visite: osf.digital

