OSL Exchange amplia acesso a clientes brasileiros

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A OSL, líder global em negociação de ativos digitais e software como serviço (SaaS) para clientes institucionais e membro do BC Technology Group (código de ações 863 HK), anuncia a expansão da OSL Exchange para América Latina. A bolsa de criptomoedas regulamentada, segura e global estará disponível para acesso a clientes profissionais e institucionais brasileiros, que terão isenção de taxa de negociação até o fim do ano.

A OSL Exchange fornecerá aos seus clientes um livro de negociação (order book) que agrega a liquidez de todas as suas plataformas globais, suportado por um match engine de última geração. A Exchange também oferece conectividade por meio de um conjunto de APIs e interface de usuário profissional, permitindo que os clientes acessem as principais criptomoedas. Com a expansão, a empresa espera aumentar os serviços de corretagem da OSL Américas e suas atividades de software como serviço (SaaS).

"Estamos entusiasmados em oferecer oficialmente a OSL Exchange aos nossos clientes no Brasil", destaca Guilherme Rebane, responsável pelo desenvolvimento de novos negócios da OSL para o Brasil. "Projetada para investidores institucionais e profissionais, a bolsa oferece uma solução completa de mercado com desempenho, segurança, liquidez, tudo entregue com altos padrões de compliance. Ela estará disponível para clientes que já acessam o mercado internacional e tenham a intenção de negociar a classe de ativos em dólares.

A OSL estabeleceu um forte histórico no Brasil. Desde o início do ano, a empresa tem apoiado os gestores de investimento locais, se aproximado de instituições financeiras e oferecido seus serviços aos principais players do setor, incluindo as gestoras que oferecem os ETFs de ativos digitais. O serviço oferecido ao clientes Brasileiros é o mesmo oferecido a outros investidores institucionais globalmente.

"Acreditamos no forte potencial de crescimento da indústria em torno dos ETFs de ativos digitais e o Brasil está na vanguarda ao ser o segundo país a oferecer esse tipo de produto", acrescentou Rebane. "Estamos investindo no crescimento da OSL na América Latina e no Brasil para atender o crescimento do mercado e a chegada dos clientes institucionais. Estamos aproveitando o conhecimento que temos do mercado brasileiro, e buscando tropicalizar nossos serviços para oferecer aos investidores institucionais acesso à classe de ativos", conclui o executivo.

Sobre a OSL e o BC Technology Group

Apoiada pela principal fintech pública e empresa de ativos digitais da Ásia, o BC Technology Group (código de ações: HK 863), a OSL é a plataforma de ativos digitais licenciada mais abrangente da região.

A OSL é a primeira e única plataforma de ativos digitais segurada e licenciada pela SFC, fornecendo serviços de corretagem, custódia, câmbio e SaaS para clientes institucionais e investidores profissionais.

A empresa oferece serviços de balcão (OTC), solicitação de cotação eletrônica (iRFQ) e de negociação eletrônica que permitem aos clientes acessarem pools de liquidez globais, além de carteiras seguras e asseguradas para garantir a proteção dos ativos digitais e a liquidação tempestiva das transações.

O BC Group e a plataforma OSL estão permitindo a adoção institucional da classe de ativos digitais, estabelecendo o padrão global de desempenho, segurança e compliance.

A visão da OSL é liderar a evolução regulatória e institucional do mercado de ativos digitais. Assim, a plataforma OSL fornece diretamente às contrapartes profissionais seus serviços financeiros de nível institucional de corretagem de ativos digitais, negociação automatizada (ou seja, bolsa de valores) e de custódia.

Para mais informações: bc.group e osl.com .

Contato: dan.simon@osl.com, +852-3504-3200

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574897/OSL_BC_New_Logo.jpg

FONTE OSL