OSL lança Corretora Prime dedicada a Ativos Digitais nas Américas

CIDADE DO MÉXICO, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A OSL, plataforma de ativos digitais líder na Ásia e membro do BC Technology Group (código de ações 863 HK), anunciou hoje o lançamento oficial de sua unidade nas Américas, em sua mais recente iniciativa de expansão para atender à crescente demanda institucional e corporativa por ativos digitais em todo o mundo.

Fernando Martinez

Liderada por seunas Américas,, a unidade Américas da OSL oferece o serviço de, que compreende tanto a execução eletrônica e de balcão (OTC) quanto o empréstimo e aluguel de ativos. A OSL Américas também atuará como hub regional para a crescente lista de parceiros em sua plataforma de SaaS. O acesso à plataforma líder em troca de ativos digitais de nível institucional da OSL ocorrerá oportunamente.

"A combinação de uma estrutura com traders experientes, extenso relacionamento global e tecnologia de ponta permite que a OSL cruze o fluxo de grandes clientes institucionais no seu serviço de prime broker", disse o CEO da OSL, Wayne Trench. "O apetite por ativos digitais em todas as Américas está crescendo rapidamente e o momento do nosso lançamento é bem oportuno para atender a essa demanda."

A execução de operações no balcão e via negociação eletrônica (RFQ) por plataforma ou APIs da OSL oferecem incomparável acesso a liquidez de mercado, com total privacidade, eficiência de capital e cotações de preços garantidas. Cada negociação é realizada diretamente com o cliente, evitando assim o descolamento de preço na execução ou a necessidade de busca por liquidez. Isso garante transações rápidas, contínuas e seguras com liquidação quase instantânea.

O Head das Américas, Fernando Martinez, acrescentou: "Como um dos principais players para este crescente ecossistema de ativos digitais em toda as Américas, estamos extremamente animados com as perspectivas de desenvolvimento e crescimento dos negócios. No curto prazo, estamos satisfeitos com o crescente apetite que percebemos em nossos clientes que reconhecem a importância de negociar com um parceiro seguro e confiável. A OSL se orgulha em cumprir totalmente os rígidos padrões de KYC (conheça seus clientes), de combate à lavagem de dinheiro e de supervisão do mercado – atributos que nossa base de clientes institucionais espera quando seleciona um parceiro de ativos digitais."

Esta notícia segue-se ao anúncio da joint-venture entre a OSL e o Standard Chartered para lançar uma corretora e bolsa de ativos digitais inicialmente voltadas aos mercados europeu e do Reino Unido.

A OSL já estabeleceu um forte histórico nas Américas. Desde o início do trimestre, a empresa tem prestado serviços para gestores de investimentos regulados regionais no lançamento de produtos negociados em bolsa, incluindo ETFs de um único ou múltiplos ativos digitais, fornecendo execução de negociação líder de mercado, por meio de preços competitivos, com liquidação eficiente e uma plataforma robusta e integrada.

Antes do lançamento da OSL nas Américas, a empresa já havia apresentado o especialista em ETFs, Guilherme Cannavale Rebane como seu Líder de Vendas Institucionais e Desenvolvimento de Negócios para o Brasil e Sebastian Resano como vice-presidente, Vendas Institucionais para a América Latina.

Sobre a OSL e o BC Technology Group

Apoiada pela principal fintech de capital aberto e empresa de ativos digitais da Ásia, BC Technology Group (código de ações: HK 863), a OSL é a plataforma de ativos digitais licenciada mais abrangente da região.

A OSL é a primeira e única plataforma de ativos digitais segurada e licenciada pela Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC), fornecendo serviços de corretagem, custódia, câmbio e SaaS para clientes institucionais e investidores profissionais.

A empresa oferece serviços de balcão (OTC), negociação via iRFQ (request for quote) e de negociação eletrônica que permitem aos traders acessarem pools de altíssima liquidez ao redor do globo, além de custódia de carteiras seguras e asseguradas para garantir a guarda dos ativos digitais com liquidação das transações em tempo hábil.

O BC Group e a plataforma OSL estão permitindo a adoção institucional da classe de ativos digitais, estabelecendo o padrão global de desempenho, segurança e compliance.

Para mais informações: bc.group e osl.com.

Contato:

Dan Simon

+852-3504-3261

Dan.Simon@bc.group

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574897/OSL_BC_New_Logo.jpg

FONTE OSL