Otodata Holdings, Inc. anuncia a aquisição do departamento de GLP da AIUT

Uma ótima oportunidade para a Otodata continuar expandindo sua oferta de produtos

MONTREAL, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Otodata Holdings, Inc. ("Otodata") tem o prazer de anunciar que adquiriu o departamento de GLP da AIUT, fornecedora líder de ecossistemas IoT para o mercado global de medição e monitoramento remoto de GLP. Por mais de 15 anos, eles têm cooperado com empresas líderes no mercado global de GLP, equipando seus clientes com soluções avançadas de leitura de dados, monitoramento, medição e análise.

Fundada em 2008, a Otodata oferece hardware e software e aplicativos líderes de monitoramento remoto de tanques para uma variedade de setores. As soluções da Otodata permitem aos distribuidores de combustíveis e gases industriais monitorar seus tanques remotamente, disponibilizando dados precisos e em tempo real para impulsionar a produtividade dos ativos e da mão de obra em seus negócios.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a equipe da AIUT, cujas soluções atualmente monitoram centenas de milhares de tanques. Esta aquisição nos permitirá acelerar nossa expansão e alavancar ainda mais nossas soluções inovadoras para monitoramento e medição remota de tanques em todos os cinco continentes. Isso representa um passo importante em nossa estratégia para atender à crescente demanda por soluções de monitoramento de tanque confiáveis, acessíveis e automatizadas em uma variedade de setores e mercados geográficos, como GLP, combustíveis, lubrificantes e gases industriais", disse Andre Boulay, presidente da Otodata.

"A melhor maneira de prever o futuro é inventando-o. Estas conhecidas palavras de Alan Kay refletem plenamente a ideia de nosso trabalho. Unir forças com a Otodata nos permitirá oferecer aos clientes produtos, serviços e estruturas de preços competitivos adicionais, garantindo um futuro brilhante para todos", disse Marek Gabrys, presidente da AIUT.

Sobre a Otodata Holdings, Inc. :

A Otodata tem sido um parceiro importante no setor de monitoramento de tanques há mais de uma década. Seu objetivo sempre foi produzir um monitor com o menor custo de propriedade do setor, tornando a implementação em larga escala acessível a todos os revendedores de combustíveis.

Para mais informações, acesse nosso site em www.otodatatankmonitors.com e nossos canais de mídia social:

A AIUT é o maior integrador de sistemas da Polônia para a indústria. Há mais de 30 anos, a empresa oferece ao mercado global soluções tecnologicamente avançadas em automação e robotização de processos produtivos, TI e Internet Industrial das Coisas (IoT). A empresa está localizada em Gliwice, na Polônia, e tem subsidiárias em seis países: EUA, Canadá, Alemanha, China, Índia e Romênia.

Gregory Bronner

Contato:, diretor sênior de marketing, [email protected] , Cel.: +1 514-463-6303 | Tel.: +1 (514) 673-0244

