Otodata Technologies USA anuncia aquisição da Wise Telemetry

Uma ótima oportunidade para a Otodata continuar expandindo sua oferta de produtos

MONTREAL, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Otodata Technologies USA ("Otodata") tem o prazer de anunciar que adquiriu a Wise Telemetry, provedora líder de dispositivos e serviços de monitoramento remoto para o setor de gás industrial.

Fundada em 2008, a Otodata projeta, desenvolve e fabrica produtos e tecnologias de monitoramento remoto líderes de mercado para uma variedade de setores. O software de monitoramento exclusivo da Otodata que acompanha o hardware permite aos usuários monitorar seus tanques remotamente, disponibilizando dados criteriosos e em tempo real para impulsionar a produtividade dos ativos e da mão de obra em seus negócios.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a equipe da Wise Telemetry. Essa aquisição irá acelerar nossa diversificação no mercado de gás industrial, permitindo-nos alavancar nossas soluções inovadoras para monitoramento remoto de tanques e atender a este segmento em crescimento. Isso representa um passo importante em nossa estratégia para atender à crescente demanda por soluções confiáveis, acessíveis e automatizadas de monitoramento de tanques em uma variedade de setores e mercados geográficos", disse Andre Boulay, presidente e CEO da Otodata.

"A equipe da Wise está entusiasmada em fazer parte da Otodata. A união de forças nos permite oferecer produtos, serviços e estruturas de preços inovadoras adicionais aos nossos clientes, permitindo-lhes monitorar todos os ativos e receber um retorno imediato de seus investimentos, tanto localmente quanto no exterior." disse Eric Wise, fundador e CEO da Wise Telemetry.

Sobre a Otodata Technologies USA:

A Otodata tem sido um parceiro importante no setor de monitoramento de tanques há quase uma década. Seu objetivo sempre foi produzir um monitor com o menor custo de propriedade do setor, tornando a implementação em larga escala acessível a todos os revendedores de combustível.

Para mais informações, acesse nosso site em www.otodatatankmonitors.com e nossos canais de mídia social:

A Wise Telemetry é uma provedora líder de dispositivos e serviços de monitoramento remoto para o setor de gás industrial. Fundada em 2014 por Eric Wise, a empresa tem a capacidade de monitorar todos os aspectos da distribuição de gás, desde caminhões-tanque e tanques a granel até dewars (botijões criogênicos) e cilindros. A Wise Telemetry orgulha-se de ser um membro da Associação de Distribuidores de Gases e Solda (Gases and Welding Distributors Association, GAWDA).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1484810/Otodata_Otodata_Technologies_USA_Announces_the_Acquisition_of_Wi.jpg

Gregory Bronner, diretor de marketing, gbronner@otodatatankmonitors.com, C: +1 514-463-6303, T: +1 (514) 673-0244

FONTE Otodata