Pacific Rim Destaque em Publicação que Discute Estratégia da Indonésia para Aumentar a Oferta de Níquel

Com o apoio do governo indonésio para a produção de níquel e estabelecimento de fábricas para processar os produtos químicos, a Indonésia não será apenas uma fonte de minério de níquel — ela se tornará um grande mercado para o metal básico.

Os planos ambiciosos do governo indonésio para a indústria de veículos elétricos do país são acompanhados pela ambição das empresas que trabalham na região. Para a Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) , essa ambição é apoiada pelos impressionantes sucessos de exploração da empresa em 2019. Testes em todas as suas propriedades revelaram mineralização significativa de níquel e cobalto perto da superfície. Estas conclusões baseiam-se em várias operações bem-sucedidas no segundo semestre de 2019 .

Sobre a Pacific Rim Cobalt Corp.

A Pacific Rim Cobalt é uma empresa de exploração canadense focada na aquisição e desenvolvimento de depósitos de níquel e de cobalto de grau de produção, principais insumos de matéria-prima para a crescente indústria de baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite o website da empresa www.PacificRimCobalt.com .

