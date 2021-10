NOVA YORK

, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pager , uma plataforma líder de navegação e colaboração de atendimento virtual, anunciou hoje que Moses Dodo, ex-presidente da Bupa Global Latin America (Bupa), ingressou no conselho consultivo da empresa para oferecer supervisão estratégica e orientação para sua expansão na América Latina.

Dodo agrega mais de 35 anos de experiência no setor de saúde e de negócios para o conselho e desempenhará um papel fundamental na ampliação da presença atual da Pager na América Latina. Em seu cargo mais recente na Bupa, Dodo liderou o desenvolvimento corporativo e o crescimento inorgânico, particularmente no Brasil. Ele também liderou a governança regional das várias empresas do grupo nos EUA e na América Latina. Anteriormente, Dodo atuou como gerente geral da Bupa Global Latin America, como CEO e presidente da Amedex Bermuda e como membro da diretoria da HtH Geoblue, uma parceria com a Blue Cross Blue Shield que oferece IPMI nos EUA.

"Estamos entusiasmados em receber Moses em nossa equipe, especialmente se considerarmos seu amplo conhecimento do mercado latino-americano", disse Walter Jin, CEO e presidente da Pager. "A visão incomparável de Moses garantirá que, à medida que crescermos, desenvolveremos um produto que melhor atenda aos mercados latino-americanos e aos consumidores da região que buscam uma experiência de assistência médica simplificada e prática."

"A abordagem diferenciada da Pager em relação aos atendimentos virtuais pode ajudar os pacientes a superar muitos dos desafios que enfrentam em sistemas de saúde em todo o mundo", disse Dodo. "Reduzir a fragmentação do atendimento e garantir que os pacientes possam acessar serviços como triagem de enfermagem, telessaúde, prescrição eletrônica, consultas de acompanhamento e atendimento ao cliente em uma única plataforma é de extrema importância em se tratando de oferecer-lhes o cuidado que necessitam. Espero trabalhar com os outros membros do conselho consultivo para ampliar o alcance da Pager e identificar as melhores maneiras de apoiar pacientes na América Latina e em outras regiões."

A nomeação de Dodo acompanha a recente rodada de financiamento de 70 milhões de dólares da Pager, cujo principal objetivo é ampliar o crescimento global da empresa e viabilizar sua expansão para outros mercados. Para saber mais sobre a navegação e a prestação de atendimentos virtuais da Pager, clique aqui.

Sobre a Pager

A Pager é uma plataforma de colaboração de atendimento médico virtual que oferece assistência médica integral por meio de uma experiência de atendimento confiável, conveniente e conectada. É como ter um "médico na família". A Pager ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões de saúde, permitindo melhor acesso aos serviços de saúde e reduzindo os custos, tornando o atendimento simples e fácil de entender durante toda a jornada de atendimento. Por meio da combinação de automação por IA com tecnologia de ponta e de serviços de atendimento eficientes, a Pager oferece uma experiência de serviço completa e integrada, incluindo triagem, telemedicina, receitas eletrônicas, agendamento de consultas, acompanhamento pós-atendimento, defesa do paciente e atendimento ao cliente. A plataforma de comunicações omnicanal da Pager conecta o ecossistema de saúde fragmentado, criando uma equipe de atendimento médico unificada que inclui enfermeiros, médicos, farmacêuticos, coordenadores, defensores e muitos outros em um único lugar. A Pager tem parceria com os principais financiadores, provedores e empregadores, que representam mais de 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na América Latina. www.pager.com?

