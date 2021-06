Pager anuncia pacote de soluções corporativas flexíveis para abordar fragmentação na saúde e lacunas no atendimentoOs módulos de atendimento e serviço virtuais simplificam a experiência do consumidor, reduzem problemas e reúnem equipes em uma única plataforma

, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Pager , uma plataforma líder em colaboração de cuidados médicos virtuais, anunciou hoje seu pacote de soluções de próxima geração que permitirá que os planos de saúde e as organizações de saúde ofereçam uma experiência de cuidados médicos sem contratempos para seus membros consumidores.

Elaborado com base na flexibilidade de classe empresarial da plataforma Pager, o pacote aborda pontos problemáticos em toda a experiência de serviços de saúde e resolve a questão da fragmentação no atendimento causada por soluções transacionais de serviço único.

O amplo pacote da Pager de soluções de colaboração tipo SaaS para cuidados médicos virtuais inclui:

Guia Pager: 24 horas por dia, 7 dias por semana, omnicanal, orientação médica e para cuidados de saúde aprimorada por IA e fornecida por meio de bate-papo, áudio e vídeo

24 horas por dia, 7 dias por semana, omnicanal, orientação médica e para cuidados de saúde aprimorada por IA e fornecida por meio de bate-papo, áudio e vídeo Navegação Pager: assistência com pesquisa e agendamento de provedores com integrações diretas de prontuários médicos eletrônicos

assistência com pesquisa e agendamento de provedores com integrações diretas de prontuários médicos eletrônicos Atendimento Pager: consultas de telemedicina envolvendo roteamento prioritário de médicos locais e serviços de pós-atendimento para suporte contínuo ao paciente e as melhores ações possíveis

consultas de telemedicina envolvendo roteamento prioritário de médicos locais e serviços de pós-atendimento para suporte contínuo ao paciente e as melhores ações possíveis Defensor Pager: assistência e atendimento completo em um único lugar com recursos de entrada e saída para o engajamento efetivo do consumidor

assistência e atendimento completo em um único lugar com recursos de entrada e saída para o engajamento efetivo do consumidor Pager 360: plataforma corporativa de comunicação e colaboração de atendimento médico para equipes multidisciplinares, que vão desde médicos e especialistas a defensores e atendimento ao cliente, para o engajamento perfeito com os consumidores em uma experiência única

Os recursos da plataforma oferecem aos consumidores uma conexão perfeita com os membros da equipe de atendimento, ao mesmo tempo em que armam a equipe com automação, IA e ferramentas que facilitam a colaboração eficiente e a entrega de serviços. Isso permite que os membros do plano de saúde acessem informações sobre as condições e os benefícios do plano, tenham acesso ao departamento de enfermagem e o atendimento fornecido pelo médico e recebam serviços de acompanhamento por meio de uma experiência única e conveniente.

"À medida que os financiadores e os profissionais de saúde ajustaram rapidamente suas entregas e serviços de atendimento para um ambiente virtual em resposta à pandemia da COVID-19, tornou-se evidente que aplicativos móveis genéricos e soluções isoladas não atendiam às necessidades dos consumidores para o acesso a um atendimento de qualidade. As soluções modulares da Pager nos permitem abordar pontos críticos específicos e lacunas multifuncionais com as quais as organizações de saúde têm de lidar", disse Walter Jin, CEO da Pager. "O diálogo é o tecido conjuntivo dos serviços de saúde, e nossa plataforma unifica o ecossistema de saúde fragmentado a fim de criar uma experiência de atendimento virtual sem atritos."

Para saber como as soluções da Pager podem atender às demandas das equipes médicas e melhorar a colaboração quanto aos cuidados de saúde, acesse pager.com.

Sobre a Pager

A Pager é uma plataforma de colaboração de cuidados médicos virtuais que oferece assistência médica completa por meio de uma experiência de atendimento confiável, conveniente e conectada. É como ter um "médico na família." A Pager ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões de saúde, permitindo melhor acesso aos serviços de saúde e reduzindo os custos, tornando o atendimento simples e fácil de entender durante toda a jornada de atendimento. Por meio da combinação de automação por IA de ponta e serviços de atendimento eficientes, a Pager oferece uma experiência de serviço completa e integrada, incluindo triagem, telemedicina, receitas eletrônicas, agendamento de consultas, acompanhamento pós-atendimento, defesa do paciente e atendimento ao cliente. A plataforma de comunicações omnicanal da Pager conecta o ecossistema de saúde fragmentado, criando uma equipe de atendimento de saúde unificada que inclui enfermeiros, médicos, farmacêuticos, coordenadores, defensores e muitos outros em um único lugar. A Pager tem parceria com os principais financiadores, provedores e empregadores, que representam mais de 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na América Latina. www.pager.com.

