Paola Floris, nova Presidente da CHEP LatAm- Com uma abordagem baseada em parcerias mutuamente benéficas com os clientes, procurará consolidar o crescimento na região- Durante quase 20 anos em a empresa, ela liderou a transição do modelo de negócio no Canadá e alcançou elevadas taxas de crescimento em Itália

CIDADE DO MÉXICO, 20 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de consolidar o crescimento regional,é a nova Presidente da CHEP LatAm. A nomeação - em substituição de, agora Presidente da CHEP Europa - será efetiva a partir de 1 de julho.

"O talento, experiência e seu foco em relações mutuamente benéficas com nossos clientes fazem deuma grande líder para o nosso crescente negócio na América Latina". Estou confiante quee a sua equipa de gestão na região a apoiarão na transição para a sua nova posição", disse, CEO da Brambles.

"Globalmente, as empresas visam reduzir os custos, ser eficientes na gestão do inventário e melhorar o seu nível de serviço. O nosso objetivo na CHEP LatAm é contribuir para estes objetivos estratégicos dos nossos clientes, através de soluções de cadeia de fornecimento que fazem da tecnologia o elemento chave para resolver os desafios de hoje e de amanhã. Com o apoio da equipe na região, procuraremos estabelecer relações duradouras que possibilitem benefícios mútuos para os nossos clientes e para a CHEP", anunciou Paola Floris.

A CHEP, uma empresa da Brambles, gere, transporta e fornece 330 milhões de plataformas partilhadas (paletes e contêineres) a nível mundial, o que é conhecido como o "sistema de pooling". Baseado num modelo de economia circular, o serviço oferecido aos clientes possibilita a utilização das paletes e plataformas sem necessidade de aquisição e partilha delas com outras empresas, o que melhora a eficiência e segurança da cadeia de abastecimento e ajuda a minimizar o impacto ambiental.

No momento da sua nova nomeação, Paola Floris era vice-presidente e diretora geral da CHEP Canadá, onde desde 2016 liderou o trabalho que tornou possível uma importante transição do modelo de negócio naquele país. Antes disso, foi Country General Manager da CHEP Itália, onde, ao longo de uma carreira de 15 anos, a consolidação de parcerias com clientes estratégicos permitiu a esse país registar uma das taxas de crescimento mais elevadas da carteira da CHEP Europa.

Em 2019, a região da América Latina apresentou receitas superiores a 300 milhões de dólares. No total, conta com 4.000 clientes, 650 colaboradores, 70 centros de serviço e mais de 1.900 pontos de entrega, através dos quais são feitas mais de 750.000 entregas, levantamentos e relocalizações todos os dias.

Em linha com os objetivos da Brambles a nível global, a CHEP LatAM centrará a sua oferta de valor numa experiência cada vez melhor para o cliente, procurando capitalizar a robustez da sua rede no continente e em outras regiões do mundo, mas apostando também no desenvolvimento de tecnologias que tornem possível a análise de dados - já existentes e novos - que lhes permitam movimentar bens de forma cada vez mais eficiente, mantendo a sustentabilidade como um diferenciador fundamental das suas soluções colaborativas.

Sobre a CHEP

A CHEP ajuda a transportar mais mercadorias para mais pessoas, em mais lugares, do que qualquer outra organização na Terra. As suas paletes, caixas e contêineres formam a espinha dorsal invisível da cadeia de abastecimento global e as maiores marcas mundiais confiam em nós para os ajudar a transportar os seus produtos de forma mais eficiente, sustentável e segura. Como pioneira da economia colaborativa, a CHEP criou uma das empresas de logística mais sustentáveis do mundo, partilhando e reutilizando as suas plataformas sob um modelo conhecido como pooling. A CHEP serve principalmente os clientes do sector dos bens de consumo de rápida evolução (por exemplo, produtos secos, mercearias e cuidados de saúde e pessoais), produtos frescos, bebidas, comércio a retalho e indústrias transformadoras em geral. A CHEP emprega aproximadamente 11.000 pessoas e acreditamos no poder da inteligência coletiva através da diversidade, inclusão e trabalho de equipa. Possuímos aproximadamente 330 milhões de paletes, caixas e contentores através de uma rede de mais de 750 centros de serviço, suportando mais de 500.000 pontos de contacto de clientes para marcas globais como Procter &Gamble, Sysco, Kellogg's e Nestlé. A CHEP faz parte do Grupo Brambles e está presente em cerca de 60 países com as suas maiores operações na América do Norte e na Europa Ocidental. Para mais informações sobre o CHEP, visite www.chep.com. Para informações sobre o Grupo Brambles, visite www.brambles.com.

