Para consolidar o crescimento regional de dois dígitos, a CHEP reforça sua liderança na América do Sul- Guillermo Pando, novo vice-presidente da CHEP América do Sul, assume a responsabilidade pelos negócios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru- Em 2019, a CHEP LatAm registrou ganhos de mais de 300 milhões de dólares e um crescimento de 17%

Guillermo Pando

CIDADE DO MÉXICO, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de ser os líderes nos países da região sul-americana, atingir as metas financeiras, garantir o crescimento e a sustentabilidade dos negócios e responder com mais eficiência às mudanças e necessidades desses mercados,foi nomeado como o novo vice-presidente da América do Sul da CHEP.

A CHEP, uma empresa da Brambles, gerencia, transporta e fornece 330 milhões de plataformas compartilhadas (pallets e contentores) globalmente. Com base em um modelo de economia circular baseado no ciclo de eficiência chamado pooling, no qual a CHEP é líder mundial, o serviço que oferece a seus clientes permite que eles usem pallets e plataformas sem comprá-las e possam compartilhá-las com outras empresas, o que melhora a eficiência e a segurança da cadeia de suprimentos e ajuda a minimizar o impacto no meio ambiente.

De acordo com os objetivos da Brambles em todo o mundo, a região sul-americana da CHEP focará sua oferta de valor em uma melhor experiência para seus clientes, buscando maximizar a força de sua rede no continente e em outras regiões do mundo, mas também apostando no desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a análise de dados - já existentes e novos - que permitem movimentar produtos de maneira cada vez mais eficiente, mantendo a sustentabilidade como um diferencial importante de suas soluções colaborativas.

Em 2019, a região da América Latina - também formada pela Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Uruguai - registrou ganhos de mais de 300 milhões de dólares e um crescimento de 17% impulsionado pelo crescimento da região e a fixação de preços para cobrir um custo de serviço mais alto, principalmente no México. No total, possui 4.000 clientes, 650 funcionários, 70 centros de serviço e mais de 1.900 pontos de entrega, sobre os quais mais de 750.000 entregas, recolhas e realocações feitas por dia.

Com 18 anos de carreira na Brambles e uma extensa experiência em administração, gerenciamento e liderança de equipes multidisciplinares, Pando assume a responsabilidade pelos resultados da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru e pelo desenvolvimento de estratégias de negócios e planos de ação como construir relacionamentos com os principais clientes para sustentar o crescimento orgânico.

