Parabéns! Kexing Biopharm (688136.SH) figura entre as "Vinte melhores empresas biofarmacêuticas chinesas do ano"

SHENZHEN, China

21 de julho de 2022

China

China

/PRNewswire/ -- Em 12 de julho de 2022, a Menet realizou a cerimônia de premiação das "100 melhores empresas farmacêuticas daem 2021", na qual foram anunciadas cinco sublistas dos setores farmacêuticos. Esse evento demonstrou o profissionalismo e a influência das principais empresas do setor farmacêutico da. Com P& sólidos, força de produção, marketing robusto e acesso à promoção, a Kexing Biopharm foi selecionada para a lista das "20 melhores empresas biofarmacêuticas chinesas em 2021 (produtos sanguíneos, vacinas, abordagens de insulina)."

A lista das 100 melhores empresas farmacêuticas da China em 2021 foi definida por meio de um processo seletivo intenso. A Menet organizou um comitê de especialistas para esse evento por meio do banco de dados exclusivo de três terminais de saúde (hospitais públicos, farmácias de varejo, cuidados básicos de saúde) e seis mercados (incluindo os mercados de hospitais, farmácias e centros de saúde em diferentes níveis e tamanhos) no setor biofarmacêutico na China. A lista final foi feita de acordo com a força motriz inovadora de cada empresa na indústria e sua força de promoção profissional no mercado público.

Sobre a Kexing Biopharm

A Kexing Biopharm Co.,Ltd. (Kexing Biopharm, código na bolsa 68136.SH) é uma empresa biofarmacêutica internacional inovadora dedicada principalmente à P&, produção e venda de terapias de proteínas recombinantes e agentes microecológicos. A empresa concentra-se nas áreas terapêuticas de antivirais, oncologia, imunologia, hematologia, digestão e doenças degenerativas, bem como outras funções técnicas, como novas proteínas, novos anticorpos e drogas de ácido nucleico. Comprometida em atender pacientes globais com biotecnologia, a Kexing Biopharm tornou-se líder de produtores biofarmacêuticos de alta qualidade ao adotar o modelo de plataforma de desenvolvimento "inovação + comercialização no exterior".

Os principais produtos da Kexing Biopharm incluem as terapias de proteína recombinante "Human Eritropoietina (EPOSINO)", "Human Interferon a1b (SINOGEN)" e "Human Granulocyte Colony-stimulating Factor (WHITE-C)", bem como o agente microecológico "Combined Clostridium Butyricum e Bifidobacterium (CLOBICO)". Os principais produtos da empresa estão firmemente na vanguarda de variedades semelhantes na China, cobrindo mais de 19 mil terminais de saúde em várias províncias e cidades em todo o país, com cerca de sete mil hospitais diferenciados. Além disso, a Kexing Biopharm obteve permissão de acesso ao mercado e realizou vendas em quase 40 países em todo o mundo, incluindo Brasil, Filipinas e Indonésia.

FONTE Kexing Biopharm