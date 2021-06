Parceria da Layout International com a Sophi.io Viabiliza a Automação Total da Produção de Impressão

A união do NewsPublish da Layout International com o mecanismo inteligente de IA e ML da Sophi.io reduz o tempo do processo de impressão para apenas alguns minutos

TORONTO, June 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sophi.io, uma suíte de ferramentas de otimização, previsão e automação alimentadas por IA desenvolvida pela The Globe and Mail, fez uma parceria com a Layout International, uma fornecedora de tecnologia empresarial de ponta, para transformar a produção de impressão. A Sophi fornecerá a tecnologia IA/ML inteligente para automatizar totalmente o fluxo do trabalho de produção de impressão de ponta a ponta para economizar tempo e dinheiro para os editores e permitir que eles se concentrem na criação de conteúdo de alta qualidade.

O laydown de impressão tipicamente é um processo longo e árduo, envolvendo vários editores e designers de páginas e levando horas para ser concluído. Sem as restrições rígidas de um modelo, os clientes da Layout International agora têm a oportunidade de criar um papel indecifrável pronto para impressão a partir de um papel preparado pelos designers de páginas, e todo o processo leva apenas alguns minutos. E para os mais de 200 clientes da Layout International, essa parceria significa a integração perfeita da Sophi ao seu fluxo de trabalho editorial NewsPublish atual.

“Estamos muitos contentes com o fato de o nosso trabalho com a Sophi.io nos permitir oferecer aos nossos clientes novas capacidades de ponta na forma de uma solução de impressão automatizada de ponta a ponta que aumenta drasticamente as eficiências. Nossos clientes poderão executar mais de uma vez seu papel de impressão em apenas alguns minutos, sempre que quiserem, tudo dentro do sistema de gerenciamento de conteúdo NewsPublish Enterprise que eles já usam diariamente”, disse Jean-Michel Habis, CEO da Layout International.

O conjunto de ferramentas Sophi foi projetado para identificar o conteúdo mais valioso de uma organização (não o conteúdo mais popular, mas o conteúdo que gera conversões ou retenção ou a métrica que mais importa para essa organização) e colocá-lo nos lugares mais valiosos das suas entidades digitais ou por trás de um paywall quando a receita com a assinatura supera a receita com publicidade prevista. Além da NewsPublish, com a Sophi.io, a Sophi fornece automação de sites, um paywall totalmente dinâmico, em tempo real e personalizado, e soluções analíticas para editores em todo o mundo.

“O laydown de impressão é um trabalho enorme”, disse Greg Doufas, Diretor de Tecnologia da The Globe and Mail. “Essa parceria com a Layout International proporciona para os editores a liberdade de se concentrar na criação de conteúdo e nos elementos de design específicos onde os designers de páginas querem gastar sua energia. A melhor parte é que a NewsPublish acionada pela Sophi.io está ficando melhor e mais inteligente a cada dia, por isso os clientes da Layout International estão sempre na vanguarda da tecnologia com esta solução.”

Para mais informação, visite www.newspublish.org ou envie um e-mail para sales@layoutintl.com .

Sobre a Layout International

A Layout International ( www.layoutintl.com ) atende às crescentes necessidades tecnológicas do mercado, fornecendo soluções empresariais altamente personalizáveis. Ela atende mais de 200 clientes, fornecendo tecnologia de ponta que permite que eles aprimorem o seu trabalho. Com ela, muitas organizações podem transformar, migrar e integrar seus processos digitalmente, permitindo o trabalho em uma única plataforma.

Contato com a Mídia da Layout International

Ghassan Halawi

Vice-Presidente de Vendas, Layout International

+961 70 855685

ghalawi@layoutintl.com

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io ( https://www.sophi.io ) é uma suíte de ferramentas de otimização e previsão com base em IA que ajuda os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. As soluções Sophi variam desde a Sophi Site Automation até Sophi for Paywalls e Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.