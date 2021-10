PayRetailers, uma das processadoras de pagamentos líderes da América Latina, iniciou uma parceria com a Worldline, a empresa líder do setor de serviços de pagamentos da Europa — e a 4ª do mundo.

Essa nova colaboração estratégica é um grande passo para ambas as empresas incentivarem o seu crescimento e a sua expansão para mais países. Atualmente, a PayRetailers está ativa, sobretudo, como uma fornecedora de serviços de pagamentos na América Latina. Tendo a Wordline como sua parceira, a carteira dos seus lojistas poderá aumentar exponencialmente. Igualmente, graças à rede local de pagamentos da PayRetailers,

A Worldline pode oferecer mais opções de pagamentos para os lojistas que já operam na América Latina. Ambas as empresas estão convencidas de que a integração simples e a usabilidade facilitada são fundamentais para os lojistas e, portanto, oferecem uma solução que combina múltiplas funcionalidades dentro de apenas uma integração. Desse modo, os clientes podem ser incluídos rapidamente e tirar benefício imediato das novas funcionalidades.

Sobre a PayRetailers

A PayRetailers é uma fornecedora de serviços de pagamento, fundada em 2017, com a ideia de conectar lojistas à grande base potencial de clientes da América Latina. A empresa oferece uma solução de pagamentos segura e de fácil utilização, que é estruturada em cima de uma integração API perfeita e é compatível com vários segmentos do mercado, desde serviços financeiros até turismo, passando por educação digital e video-games, e incluindo serviços de bilhetagem e comércio na internet para empresas de todos os tamanhos. A PayRetailers passou por um processo de crescimento exponencial e está ativa, atualmente, em 12 países. Ela está sediada na Espanha e possui escritórios regionais em Malta, no México, na Argentina, no Brasil, no Chile e na Colômbia.

Sobre a Worldline

A Worldline é a líder do setor de serviços de pagamentos da Europa — e a 4ª do mundo. Com seu alcance global e seu comprometimento com a inovação, a empresa é impulsionada por seus mais 20.000 funcionários em mais de 50 países. A empresa oferece soluções seguras, confiáveis e sustentáveis em todos os níveis da cadeia de valor do setor de pagamentos, fomentando seu crescimento comercial em todos os locais onde opera.

Os serviços oferecidos pela Worldline nas áreas de Serviços para Lojistas, Terminais de Pagamento, Mobilidade Financeira e Serviços de Transações Digitais incluem aquisições corporativas domésticas e internacionais, de locais físicos e digitais, processamento de transações altamente seguras, uma carteira ampla de terminais de pagamento, além de bilhetagem e serviços digitais para o meio industrial. Em 2020, a Worldline gerou uma receita pro forma de 4,8 bilhões de euros.

Contacto

Nombre contacto: Press Team PayRetailers

Telf: +34 934 14 07 76

Email de contacto: press@payretailers.com

