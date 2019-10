Perguntas Oficiais Avançadas do GMAT™ agora disponíveis

Perguntas difíceis tiradas diretamente de exames GMAT passados, expandindo as opções de preparação do candidato para o dia do teste

RESTON, Virgínia, Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), administrador do Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) e uma associação global de principais escolas de pós-graduação de business, anunciaram hoje o lançamento das Perguntas Oficiais Avançadas (Official Advanced Questions) GMAT™, o único material de preparação para testes com perguntas difíceis de exames GMAT anteriores. O produto completa o portfólio GMAT™ Official Prep, oferecendo aos candidatos uma opção para o avanço da preparação após a conclusão de perguntas fáceis, médias e difíceis do Guia Oficial GMAT™.“Ganhar confiança para resolver as perguntas mais difíceis do GMAT pode ajudar a aumentar o desempenho e a confiança de um candidato no dia do teste”, disse Pam Brown, Diretora de Gestão de Produtos do GMAC. “Queremos ajudar os participantes do teste a estarem no seu melhor e vimos uma necessidade no mercado de fornecer uma ferramenta que os desafie depois da preparação com as perguntas do Guia Oficial de Perguntas da GMAT”, continuou Brown. “Ao estudar as Perguntas Avançadas, os candidatos se sentirão mais capacitados no dia do teste, e ao mesmo tempo aumentar suas chances de se destacarem em frente às escolas alvo”. Com 150 perguntas de Raciocínio Quantitativo e 150 perguntas de Raciocínio Verbal, o GMATTM Official Advanced Questions fornece aos candidatos mais materiais para aprofundar a preparação com perguntas mais difíceis. Especialistas no assunto com décadas de experiência com redação e edição de perguntas do GMAT, desenvolveram as explicações abrangentes das respostas. As perguntas são agrupadas por áreas de “habilidades fundamentais”, permitindo que os candidatos alinhem seu plano de estudo com a estrutura do Relatório de Pontuação Aprimorada do GMAT.Assim como a série GMAT Official Guide, o GMAT Official Advanced Questions está disponível para compra em formato impresso ou em formato de e-book através do parceiro do GMAC, Wiley Efficient Learning. As duas versões incluem o acesso a um Banco de Perguntas Online para a criação de conjuntos de práticas personalizadas, foco nas habilidades fundamentais específicas e avaliação de melhorias.A edição global do GMAT Official Advanced Questions custa USD$ 29,99.Sobre a GMACA Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global das principais escolas de pós-graduação em business. Fundada em 1953, ela está empenhada em criar soluções para escolas de business e candidatos para que eles possam descobrir, avaliar e se conectar uns com os outros. Trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de educação de gestão de pós-graduação, bem como orientar os candidatos na sua viagem rumo ao ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.A GMAC oferece pesquisas internacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria, para a promoção do avanço da arte e da ciência de admissões. De propriedade e administrado pela GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada por mais de 7.000 programas em todo o mundo.O nosso principal portal para recursos e informações de educação de gestão de pós-graduação, www.mba.com, recebe 6 milhões de visitas por ano e possui uma ferramenta de correspondência de Pesquisa de Escola e o serviço de pesquisa GMASS™, que corresponde o candidato às escolas de business.GMAC é uma empresa global com escritórios em Hong Kong e Xangai, na China; Gurugram, na Índia; Cingapura; Londres, no Reino Unido; e Estados Unidos. Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com. Contato com a Mídia:

Geoffrey Basye, Diretor de Relações com os Meios de Comunicação, GMAC

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.comContato com a Mídia:

Geoffrey Basye, Diretor de Relações com os Meios de Comunicação, GMAC

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.com