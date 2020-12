Phoenix Software International® Expande Contrato de Licenciamento de Código-Fonte IBM® z/OS® JES3

Nova derivativa proporciona funcionalidade adicional para JES3plus®, JES3 e JES2



EL SEGUNDO, Calif., Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phoenix Software International, Inc., anunciou hoje que expandiu seu contrato de licenciamento de código-fonte com a IBM para IBM z/OS® JES3. Como parte do acordo, a Phoenix Software International planeja desenvolver sua licença de código-fonte JES3 inicial para adicionar componentes adicionais no espaço de transferência de dados em massa. Isso permite que a Phoenix Software International coloque no mercado um novo conjunto de ofertas de produtos, incluindo componentes derivativos de Bulk Data Transfer (Transferência de Dados em Massa - BDT), Arquivo para Arquivo para ambientes JES2, JES3 e JES3plus® e Network Job Entry (Entrada de Trabalho em Rede - NJE) de System Network Architecture (Arquitetura de Rede de Sistema - SNA) para ambientes JES3 e JES3plus, planejados para 2021.



O elemento Arquivo a Arquivo BDT permite que os usuários de um sistema z/OS copiem ou transfiram Conjuntos de Dados Sequenciais e Particionados MVS de ou para outro sistema z/OS, através de uma rede SNA tradicional ou que sejam transportados através de uma infraestrutura IP usando a tecnologia Enterprise Extender (EE). Arquivo a arquivo dá suporte à uma programação estruturada para operações de cópia e transferência, e funciona com qualquer sistema z/OS, com qualquer JES sendo usado. O elemento BDT SNA/NJE permite que os sistemas z/OS que utilizam JES3 ou JES3plus transfiram trabalhos e resultados de trabalhos através dessas mesmas redes com base em SNA.

JES3plus® V1R0, a primeira versão do produto derivativo JES3 da Phoenix Software, foi lançado no início deste ano, oferecendo uma solução para clientes z/OS que desejassem permanecer na funcionalidade com base em JES3. As melhorias funcionais estão sendo testadas em campo agora e espera-se que sejam disponibilizadas para os clientes no primeiro trimestre de 2021.

Sobre a Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com), é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.

