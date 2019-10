Phoenix Software International fecha contrato de licenciamento IBM® JES3

EL SEGUNDO, Calif., Oct. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phoenix Software International, Inc., anunciou hoje que fechou um contrato com a IBM® sob o qual a Phoenix Software International licenciou o código fonte para o subsistema de spooling z/OS JES3 da IBM, oferecendo uma solução para os clientes que desejam permanecer no JES3.“Como membro fundador do que eventualmente se tornou a Task Force SHARE JES3, a Phoenix Software tem trabalhado desde meados de 2017 com clientes e com a IBM para encontrar uma alternativa simples e sem custos para uma conversão JES2. Hoje estamos orgulhosos de anunciar o fechamento do contrato com a IBM para fornecer aos clientes JES3 esta alternativa”, disse Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International. “A oferta da Phoenix Software é baseada no JES3 da IBM, é totalmente suportada, tem um roteiro para melhorias e pode ser implementada pelos clientes IBM JES3 existentes através de uma migração trivial e sem custo adicional”.O Job Entry Subsystem (JES) é um componente do sistema operacional z/OS da IBM responsável por gerenciar cargas de trabalho em lotes. A funcionalidade mínima do JES inclui ler trabalhos no sistema, selecioná-los para processamento, gerenciar/imprimir sua saída e purgá-los do sistema. O JES3 forneceu com exclusividade acoplamento multissistema, compartilhamento inteligente de fita, roteamento de recursos, balanceamento de carga, iniciadores dinâmicos, configuração de dispositivo de pré-execução, redes de trabalho, agendamento de prazos, consoles multissistemas, um log mesclado em todo o JESplex e outras capacidades que simplificaram a operação e o gerenciamento de sistemas ligeiramente acoplados quase duas décadas antes do surgimento do suporte sysplex do sistema operacional de base. Esta funcionalidade fez do JES3 a alternativa preferida em muitas instalações do cliente, especialmente aquelas com requisitos de processamento de dados de alto volume.“Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de licenciar um componente do sistema operacional z/OS e fornecer uma solução para apoiar os clientes que desejam permanecer no JES3. Tendo trabalhado com esta tecnologia por aproximadamente 30 dos 40 anos de vida da Phoenix, temos um legado de longa data que nos posiciona para assumir esta iniciativa”, disse Fred Hoschett, Diretor Executivo da Phoenix Software International."Estamos muito contentes com a Phoenix Software ter optado por licenciar o JES3 à medida que a IBM sai deste espaço. Eles têm décadas de experiência como parceiro de negócios da IBM, e isso fornece um caminho para os clientes que optam por permanecer no JES3”, disse Ross Mauri, Gerente Geral da IBM Z.Para obter mais informações sobre a oferta da Phoenix Software, visite www.PhoenixSoftware.com/spooler.htmSobre a Phoenix Software InternationalPhoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com), é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.Contacto de Imprensa: (310) 338-0400 news@phoenixsoftware.com