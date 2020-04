Phoenix Software International, Inc., lança JES3plus™ V1R0

EL SEGUNDO, Califórnia, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phoenix Software International, Inc., anunciou hoje a disponibilidade geral do JES3plus™ V1R0, a primeira versão do seu produto derivado com base no subsistema de spooling z/OS JES3 da IBM. Em outubro de 2019, a Phoenix Software licenciou o código-fonte do JES3, oferecendo uma solução para clientes que desejassem permanecer no JES3.



Esta versão inicial é uma solução compatível com plugue que funciona de forma idêntica ao z/OS JES3 V2R4 em praticamente todos os aspectos. Isto significa:

As saídas do usuário devem continuar funcionando inalteradas

As modificações de fonte (se houver) devem continuar funcionando inalteradas

A automação de mensagens deve continuar funcionando inalterada

Os comandos do operador devem estar inalterados

A configuração de marca d 'água alta de trabalho, dispositivo e fita deve continuar funcionando inalterada

As interações dos parceiros NJE e RJP com seus sistemas devem permanecer inalteradas

DevTest e JCL de produção devem continuar funcionando inalterados

Os procedimentos de controle de produção devem continuar funcionando inalterados

Os scripts de pós-processamento de saída devem continuar funcionando inalterados

As características de desempenho frequentemente superiores do JES3 devem permanecer inalteradas

“Hoje marca um momento emocionante para a comunidade JES3”, disse Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International. “O JES3plus V1R0 está sendo executado em ambientes de teste grandes e pequenos em todo o mundo e, em nome de todos nós da Phoenix Software, desejo agradecer aos nossos primeiros clientes e parceiros ISV que ajudaram a tornar este lançamento um sucesso. Esperamos ter muitos anos de parceria bem-sucedida durante esta jornada única”.

As empresas que desejam migrar do JES3 da IBM para o JES3plus da Phoenix Software poderão instalar o JES3plus no mesmo sysplex/JESplex da sua instalação JES3 atual, permitindo uma migração comum, independentemente da sua implementação ou complexidades ambientais. O JES3plus V1R0 é compatível com todas as versões z/OS suportadas pela IBM e é instalável com uma instalação SMP/E tradicional ou Gerenciamento de Software z/OSMF.

O JES3plus é compatível com produtos independentes de Fornecedor de Software (ISV) que fazem interface com a tecnologia JES3. Os produtos ISV devem continuar funcionando imediatamente com o JES3plus V1R0 sem alterações. A Phoenix Software estabeleceu um programa parceiro para permitir que os ISVs mantenham o suporte JES3plus dos seus produtos no futuro.

O lançamento do JES3plus coincide com a introdução de um portal de suporte seguro da Software Phoenix que fornece aos clientes um gateway conveniente onde eles podem abrir, revisar e atualizar casos de suporte; criar e baixar um certificado de identidade x.509 personalizado; e executar outras tarefas de suporte. Além disso, os clientes poderão usar o novo servidor de PEDIDOS DE RECEBIMENTO da Phoenix Software para configurar a entrega automática, segura e contínua de serviços corretivos da JES3plus, bem como a solução de gerenciamento JES da Phoenix Software, (E)JES.

A Phoenix Software começará a aprimorar funcionalmente JES3plus este ano através da entrega contínua. A segunda versão, planejada para 2021, terá o mesmo cronograma de lançamento anual dos outros produtos da Phoenix Software. A partir da versão 2021 do JES3plus, as atualizações anuais ocorrerão em setembro para garantir o suporte diário das novas versões z/OS à medida que forem disponibilizadas em geral.

Para obter mais informações sobre a oferta da Phoenix Software, visite www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

Sobre a Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.

Contato da Imprensa

news@phoenixsoftware.com

+1 (310) 338 0400