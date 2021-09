Phoenix Software Lança JES3plus® V1R1, Primeira Atualização da Tecnologia JES3 em seis anos

Phoenix Software atualiza sua linha de produtos em setembro de 2021

EL SEGUNDO, Califórnia, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phoenix Software International, Inc., anunciou hoje o lançamento do JES3V1R1, trabalho derivado com base no z/OSJES3 da IBM. Esta versão integra melhorias de desempenho de SPOOL I/O disponível para os clientes JES3por meio de entrega contínua no início deste ano. Esta é a primeira versão com melhorias da tecnologia JES3 a ser lançada desde o início de 2015, e coincide com z/OS 2.5, a última versão de z/OS a incluir JES3. As empresas que queiram continuar a usar essa tecnologia e que migram para o JES3agora podem se beneficiar de um produto aprimorado que permite o desenvolvimento futuro.

JES3plus V1R1

O JES3plus V1R1 é compatível com duas novas técnicas de programação para aprimoração de desempenho:

ACKD – programas de canal com um prefixo encurtado com capacidade para processar uma faixa inteira em vez de um registro de cada vez. Este aprimoramento utiliza o suporte MIDAW.

zHPF – programas de canal que utilizam a instalação de extensões de canal de fibra (FCX) z/Architecture para transferir todo o programa de canal para o dispositivo para processamento, em vez de transferir os CCWs à medida que são encontrados.

O Conselho Consultor de Clientes do JES3da Phoenix Software ajuda a priorização do roteiro de aprimoramento do produto, por isso, os clientes devem esperar aprimoramentos adicionais em 2022 por meio de entrega contínua.

“Sabíamos desde o início que o aprimoramento do JES3plus para uso com as mais recentes técnicas de I/S seria uma prioridade”, disse Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International. “A espera de um reinício global do JES3 de missão crítica pode parecer uma eternidade e isso traz muita ansiedade. A zHPF reduziu essa espera em mais de 80% para o nosso ambiente e nossos clientes obtiveram benefícios semelhantes. Grande parte do crédito pela implantação sem problemas desta versão nova e aprimorada do JES3plus é focada nos nossos parceiros ISV e participantes do Early Test, cuja entusiasmada participação e incrível paciência contribuíram muito para o sucesso deste lançamento.”

(E)JES V6R1

(E) JESv6r1, a versão a mais recente da moderna ferramenta de gerenciamento JESplex da Phoenix Software, inclui aprimoramentos para o controle de subsistemas de MVS, compreensão da utilização do espaço da memória no endereço, e busca de concatenações importantes no sistema.

