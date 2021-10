Pipefy levanta US$ 75 milhões em rodada de investimento Série CA rodada de investimento contou com vários investidores, incluindo US$50 milhões do fundo do SoftBank para América Latina

, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pipefy , plataforma no-code de gerenciamento de fluxos de trabalho, anuncia hoje a conclusão da rodada de investimento Série C, em um total demilhões, elevando os aportes recebidos até agora pela empresa paramilhões.

US$50

Liderado pela SoftBank Latin America Fund, que aportoumilhões, e com participação da Steadfast Capital Management, Insight Partners, Redpoint eventures entre outros, o novo capital da Pipefy tem o objetivo de acelerar significativamente a expansão global da empresa com soluções que capacitam equipes e organizações a automatizar e personalizar fluxos de trabalho integrados.

Desde que foi fundada em 2015, a Pipefy redefiniu o gerenciamento de fluxo de trabalho para a era da transformação digital. Agora é a solução de fluxo de trabalho preferida de mais de 4.000 clientes corporativos, incluindo GE Healthcare, Lacoste, Magalu, Rivian e Nubank, entre muitos outros, em mais de 200 países.

"O enorme sucesso de nossa rodada de financiamento da Série C ressalta o amplo apelo e a utilidade da plataforma Pipefy", diz Alessio Alionço, fundador e CEO da Pipefy. "Nossa abordagem no-code está atendendo às necessidades de forças de trabalho distribuídas em todo o mundo. A SoftBank, junto com outros investidores desta rodada, nos deu a capacidade de acelerar nossos esforços para tornar o Pipefy a solução mais popular para automatizar operações e processos de negócios", afirma.

Com o Pipefy, empresas podem criar e implantar fluxos de trabalho que melhoram as operações das funções de negócios, incluindo finanças, recursos humanos, atendimento ao cliente, compras e marketing. A plataforma é facilmente escalável para satisfazer as necessidades de qualquer organização, desde empresas emergentes até as maiores corporações multinacionais.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe excepcional da Pipefy", afirma Matthew Pieterse, líder de investimentos do SoftBank Latin America Fund. "A empresa está construindo suas raízes latino-americanas para trazer às equipes globais uma solução fundamental, capaz de ajudá-los a navegar no ambiente de software corporativo cada vez mais complexo e distribuído."

"Ferramentas de low-code são a solução para organizações de TI sobrecarregadas que lutam para atender à demanda da mudança dramática para uma força de trabalho distribuída", explica Ananth Avva, presidente e COO da Pipefy. "O Gartner relata que até 2024, mais de 65% do desenvolvimento de novos aplicativos será baseado em soluções no-code ou low-code. A Pipefy está posicionada para otimizar o futuro do trabalho, acelerando o desenvolvimento de aplicativos em nossa plataforma no-code, reduzindo os atrasos de TI e melhorando uma perda de produtividade de 20% relatada por líderes de TI e de negócios", conclui.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para que aqueles que solicitam serviços, processam solicitações e gerenciam a operação sejam mais eficientes. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. A empresa está sediada em San Francisco, CA.

Acesse pipefy.com/pt-br/ e saiba mais.

Sobre o SoftBank

O Grupo SoftBank investe em tecnologia inovadora para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. O SoftBank Group é composto pela SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), uma holding de investimentos que inclui participações em telecomunicações, serviços de Internet, IA, robótica inteligente, IoT e provedores de tecnologia de energia limpa; os SoftBank Vision Funds, que estão investindo mais de US$ 135 bilhões para ajudar empreendedores a transformar e moldar indústrias; o SoftBank Latin America Fund de US$ 5 bilhões, o maior fundo de risco da região; o recém-lançado SoftBank Latin America Fund II de US$ 3 bilhões; e o SB Opportunity Fund, um fundo de US$ 100 milhões dedicado a investir em empresas fundadas por empresários negros nos EUA.

Para saber mais, visite https://group.softbank/en.

