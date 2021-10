US$ 108

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A, a plataforma na nuvem para serviços bancários e pagamentos, anuncia hoje a assinatura da sua série B de investimentos demilhões. SoftBank Latin America Fund, Amazon e Accel lideram a rodada, que também tem participações de B3, Falabella Ventures e PruVen, além dos investidores anteriores Headline and Redpoint eventures. O valor captado vai impulsionar a expansão global da Pismo e acelerar o desenvolvimento de tecnologias para serviços bancários, pagamentos e infraestrutura de mercado financeiro.

A indústria de serviços financeiros passa por uma ampla transformação tecnológica num momento em que os consumidores buscam produtos inovadores e serviços amigáveis. A Pismo desenvolveu uma plataforma nativa da nuvem que oferece flexibilidade e agilidade a bancos, fintechs e outras instituições financeiras. Essa plataforma abrangente possibilita aos clientes da Pismo criarem rapidamente cartões e outros meios de pagamento, bancos digitais, carteiras digitais e marketplaces. Além disso, permite que instituições financeiras usem os dados de transações dos clientes de forma mais inteligente.

Fundada em 2016 no Brasil por quatro experientes empreendedores da área de tecnologia, a Pismo tem como clientes alguns dos maiores bancos, fintechs e redes de varejo da América Latina, incluindo Banco Itaú, BTG, Cora, N26 e Falabella. A plataforma processa mais de 4 bilhões de chamadas de APIs por mês, o que a posiciona como uma das maiores plataformas financeiras baseadas na nuvem do mundo. A plataforma Pismo hospeda mais de 25 milhões de contas que movimentam juntas US$ 3 bilhões por mês em transações.

"Estamos prontos para uma nova fase de crescimento. Temos a cobertura mais abrangente do mercado e tecnologia de ponta já em uso em aplicações de grande porte. Com essa nova rodada de investimentos, vamos aproveitar a forte presença que já temos na América Latina e acelerar nossa expansão global", diz Ricardo Josua, cofundador e CEO da Pismo. "Possibilitamos que nossos clientes criassem alguns dos produtos mais inovadores do mercado financeiro, e isso é só o começo. Estamos contratando mais de 200 engenheiros e profissionais de gerenciamento de produtos, vendas e gestão corporativa para liderar a transformação nos pagamentos e serviços bancários ao redor do mundo."

"Agora, podemos oferecer às instituições financeiras de qualquer parte do mundo a nossa plataforma 100% desenvolvida no Brasil. Já temos escritórios nos Estados Unidos e no Reino Unido e, em breve, teremos mais um em Singapura. Criamos a Pismo com o que há de mais avançado em tecnologia e estamos preparados para levar as tendências globais e a melhor experiência aos nossos clientes, onde quer que estejam", diz Daniela Binatti, cofundadora e CTO da Pismo.

"Estamos muito entusiasmados por investir na Pismo. Acreditamos que a empresa tem um time extremamente talentoso, posicionado para reinventar a tecnologia por trás de bancos, meios de pagamento, fintechs e transações comerciais. Os fundadores são brilhantes e têm a ambição grandiosa de fazer da Pismo uma empresa realmente global", diz Alex Szapiro, head para o Brasil e operating partner do SoftBank Group International.

"Acreditamos que a Pismo é a plataforma fundamental para as fintechs da América Latina e, com a nova rodada de investimentos, para as do mundo inteiro", diz Ethan Choi, partner na Accel. "A América Latina está no início de uma inédita revolução das fintechs. Estamos animados em apoiar a Pismo a possibilitar serviços inovadores e inclusão financeira na região, e em levar sua tecnologia de core bancário e pagamentos a todos os lugares."

Diversos investidores vão designar membros para o Conselho de Administração da Pismo. Eles se juntam aos fundadores da empresa que já estão no Conselho — Ricardo Josua, Daniela Binatti, Juliana Motta e Marcelo Parise.

Sobre a Pismo

A Pismo é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma de processamento completa para serviços bancários, pagamentos e infraestrutura de mercado financeiro. Grandes bancos, marketplaces e fintechs já usam nossa plataforma de microserviços nativa da nuvem. Nossos clientes têm criado soluções de última geração enquanto migram seus sistemas legados para a tecnologia mais avançada do mercado. Capacitamos empresas a lançar (e times a construir) novos produtos e serviços rapidamente. Nossa plataforma permite escalar os sistemas à medida que seu negócio cresce, mantendo altos padrões de segurança e disponibilidade.

Sobre o SoftBank

O SoftBank Group investe em tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro. O grupo é formado pela SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), uma holding que tem investimentos em empresas de telecomunicações, serviços online, inteligência artificial, robótica, internet das coisas e energias limpas; o SoftBank Vision Fund, que está investindo mais de US$ 135 bilhões para ajudar empreendedores a transformar setores da economia e criar novos mercados; o SoftBank Latin America Fund, de US$ 5 bilhões, maior fundo de capital de risco da região; o recém-lançado SoftBank Latin America Fund II, de US$ 3 bilhões; e o SB Opportunity Fund, de US$ 100 milhões, que investe em empresas fundadas por empreendedores afrodescendentes nos Estados Unidos. Para saber mais, visite https://group.softbank/en.

Sobre a Accel

A Accel é uma companhia de investimentos global que é parceira de equipes excepcionais em todos os lugares, da ideia inicial a todas as fases do crescimento de uma empresa de capital fechado. Atlassian, Bumble, CrowdStrike, DJI, Facebook, Fiverr, Flipkart, Qualtrics, Slack, Spotify, Squarespace, Tenable e UiPath estão entre as companhias que a Accel tem apoiado nos últimos 35 anos. Nós ajudamos empreendedores ambiciosos a construir negócios globais. Para saber mais, visite www.accel.com ou www.twitter.com/accel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1663610/pismo_founders.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663609/Pismo_Logo.jpg

