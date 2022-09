Plataforma de gestão de ativos digitais, brixie, embarca em rodada de capital semente de US$ 3 milhões - US$5 milhões

/PRNewswire/ -- A plataforma internacional de gestão de ativos digitais brixie tem como objetivo aumentar demilhões paramilhões em sua próxima rodada de arrecadação de capital semente após a arrecadação deem capital pré-semente no início deste ano.

O financiamento semente ajudará a empresa registrada em Singapura a aumentar sua velocidade de comercialização e lançar sua solução revolucionária no mercado mais amplo no primeiro semestre de 2023.

A empresa foi fundada por três executivos e investidores conhecidos no setor de fintech de rápido desenvolvimento do Camboja: o presidente e CEO do grupo, Tomas Pokorny, o vice-presidente, Pablo F. Alonso Caprile, e Chris Wray.

Vários dos principais fintechs de todo o mundo investiram no financiamento pré-semente. O grupo declarou a sua ambição de se tornar o primeiro e maior veículo imobiliário totalmente tokenizado do mundo.

Para saber mais sobre os investidores pré-semente da brixie, clique aqui .

Forte potencial para investidores que compram uma participação acionária

A brixie está procurando investidores globais que compartilhem sua visão de democratizar os investimentos imobiliários e desenvolver uma plataforma revolucionária. Tomas Pokorny, presidente e CEO do grupo, explicou que há um potencial muito forte para investidores no empreendimento, pois a empresa foi lançada por empreendedores experientes e regulares com várias saídas e apoiado por um Conselho Consultivo de classe mundial e investidores globais.

"A estrutura da empresa foi inserida em jurisdições confiáveis e de renome e o valor do investimento aplicável é tanto escalável quanto à prova de futuro com valor tecnológico crescente, com o qual esperamos desafiar o status quo da tokenização de ativos reais como a conhecemos", disse Pokorny.

"Com relação aos usuários da brixie, seus investimentos são feitos por meio de uma plataforma blockchain baseada em cadeia Near à prova de participação com princípios financeiros descentralizados, permitindo que eles tomem decisões de maneira democratizada, transparente e totalmente segura", acrescentou.

Permite que os usuários tokenizem ativos imobiliários de países do mundo todo

A brixie tem como objetivo oferecer uma plataforma fácil de usar e altamente segura que permita que seus usuários tokenizem ativos imobiliários de países do mundo todo com seus primeiros ativos sob gestão localizados no Camboja, África do Sul, Nigéria, Malásia, Indonésia, Reino Unido, República Tcheca, Colômbia, Brasil, Austrália e Espanha.

Em seguida, os usuários poderão negociar esses tokens da plataforma ou dos fundos crowdsource para adquiri-los. Como um todo, o objetivo da brixie é permitir que seus usuários acessem oportunidades de investimento global, invistam em ativos digitais não especulativos e gerenciem seus fundos com facilidade.

No futuro, a equipe da brixie se concentrará em suas iniciativas de lançamento inicial, que incluem a adição de uma iniciativa, a Climate Change Fight Fund Initiative, a fim de tokenizar e proteger grandes faixas de área florestal.

A iniciativa, entre outros esforços da empresa, tem como objetivo reduzir as barreiras de entrada dos usuários B2B e B2C na plataforma brixie, monetizar projetos de mudança climática e eliminar os desafios de liquidez.

De acordo com o grupo, essa diversidade de portfólio de classe de ativos, bem como um foco verdadeiramente internacional, apoiados por uma abordagem única de licenciamento e retenção de ativos, é a principal receita da brixie para expandir.

