Plataforma Synchronoss Financial Analytics selecionada pela Rackspace para validar com precisão despesas e faturas

BRIDGEWATER, N.J., Oct. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje que a Rackspace usará a plataforma Synchronoss Financial Analytics para gerenciar custos, fornecer visibilidade e proporcionar economia verificando e validando a precisão das suas maiores e mais complexas despesas e faturas de terceiros.A plataforma Synchronoss usará funções analíticas avançadas para avaliar as faturas complexas e em larga escala que a Rackspace recebe dos seus parceiros todos os meses. Cada fatura pode conter grandes conjuntos de dados complexos que a plataforma Synchronoss processará automaticamente para identificar potenciais anomalias e erros nos dados. O processo automatizado melhorará a precisão e também fornecerá governança de despesas para permitir que a Rackspace recupere prontamente as cobranças incorretas das suas maiores despesas.“A verificação e validação das faturas grandes e complexas que recebemos dos nossos parceiros e fornecedores todos os meses são um desafio operacional”, disse Dustin Semach, Diretor Financeiro da Rackspace. “A plataforma Synchronoss é uma adição importante ao nosso kit de ferramentas operacionais. A plataforma captura e processa automaticamente grandes quantidades de dados em escala, transformando-os em insights acionáveis”.O Presidente e CEO da Synchronoss, Glenn Lurie, disse: “A plataforma Financial Analytics já foi usada por alguns dos maiores provedores de serviços do mundo para validar a precisão do faturamento dos seus fornecedores e gerar economias operacionais significativas. Ao usar inovadoramente a plataforma a Rackspace demonstra a sua flexibilidade e destaca o seu valor para as grandes empresas globais que buscam gerar eficiência operacional. Este acordo também mostra o progresso significativo que a Synchronoss está tendo ao ampliar o nosso alcance e abrir novas oportunidades para nossos produtos e tecnologias fora da nossa pegada TMT estabelecida”.Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com.InvestidoresJoseph CrivelliSynchronoss 908-566-3131investor@synchronoss.comContato com a Mídia: Anais Merlin CCgroup (Internacional) T: +44 20 3824 9200 E: synchronoss@ccgrouppr.com Diane Rose CCgroup (América do Norte) T: +1 727.238.7567 E: diane@ccgrouppr.com