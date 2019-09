Plataformas de mineração BitHarp oferecem rápido ROI e são fáceis de usar

OTTAWA, Sept. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lyre Miner e Harp Miner, duas plataformas de mineração de criptomoedas lançadas recentemente pelo www.BitHarp.com (BitHarp Group Limited), estão rapidamente se tornando um divisor de águas no mercado global de criptomoedas. Dentro da sua curta existência, estes dois produtos prometem revolucionar esta indústria próspera, oferecendo ROI rápido para mineiros experientes, bem como para os iniciantes que procuram investir na mineração de criptomoedas.A capacidade da Lyre Miner e da Harp Miner de gerar retorno rápido sobre o investimento pode ser atribuída às altas taxas de hash dos produtos. Taxa de hash é a velocidade com a qual uma máquina de mineração funciona. Uma taxa de hash mais alta aumenta a oportunidade de um mineiro encontrar o próximo bloco e ser recompensado. Tornando as coisas ainda melhores para os mineiros, Lyre Miner e Harp Miner têm consumos de energia substancialmente baixos de 600W e 2400W, respectivamente.As taxas de hash oferecidas pela Lyre Miner e Harp Miner estão indicadas abaixo.Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para DashHarp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para DashEmbora a indústria de mineração de criptomoedas tenha passado por grandes avanços nos últimos anos, a grande maioria dos produtos e serviços é adequada apenas para experts em mineração. BitHarp é um dos primeiros nomes da indústria a tomar o caminho menos percorrido, e a criar hardware de mineração que pode ser usado por indivíduos sem nenhum conhecimento ou experiência. “Acreditamos fortemente que os benefícios da mineração de criptomoedas devem estar disponíveis para todos”, disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp. “Isso nos inspirou a criar dois produtos pré-configurados que qualquer pessoa pode conectar e usar”.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz as plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato com a Mídia

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 9884 8279 Contato com a Mídia

