Platzi abre sua plataforma durante 48 horas para todo o público

A Platzi abrirá sua plataforma, nos dias 26 e 27 de março, para que qualquer pessoa possa estudar e aprender uma nova habilidade em 48 horas.

Um relatório interno descobriu que a renda anual dos melhores alunos da Platzi aumentou de 1.200 a 24.000 dólares

BOGOTÁ, Colômbia, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Platzi, maior plataforma de educação da América Latina, anunciou que abrirá sua plataforma nos dias 26 e 27 de março para que qualquer pessoa possa estudar e aprender uma nova habilidade em 48 horas.

"Com a pandemia, muito tem se falado sobre os empregos do futuro, mas com essas 48 horas queremos incentivar as pessoas a pensar também nas habilidades que necessitam aprender para ter emprego no futuro", observou Freddy Vega, CEO da Platzi.

Os interessados poderão se registrar na página da Platzi e encontrar mais de 700 cursos em temas como inglês, criação de startups, programação, ciência da computação, administração de empresas, produção audiovisual, marketing digital, jornalismo digital e desenvolvimento de sites, entre outros.

Dados internos indicam que 70% dos melhores alunos aumentou sua renda anual em duas vezes ou mais, e que 10% aumentou sua renda anual em 5 vezes ou mais. Com isso, a renda anual dos melhores alunos aumentou de 1.200 a 24.000 dólares.

Além disso, 81% das pessoas que estudou na Platzi trabalha na economia digital e 19% conseguiu abrir seu próprio negócio.

Habilidades que você pode aprender em 48 horas

"Há uma grande diversidade de empregos comuns, mas medianos, que serão ameaçados pela automatização. A pandemia antecipou isso. Mas para evitar estar entre as vítimas você tem que estar na vanguarda da tecnologia e, para isso, precisa aprender, praticar e criar", ele acrescentou.

De acordo com Vega, entre as habilidades que não são expressáveis roboticamente, não são automatizáveis e são uma grande vantagem para todo aquele que as possua estão escrever, falar em público, programar, liderar, influenciar e negociar. E você pode aprender todas elas com a Platzi.

"Nossa missão na Platzi é movimentar a economia da América Latina, promovendo a exportação de talentos e empresas, e permitir que toda pessoa que tenha uma ideia possa viver de seu conhecimento", concluiu Freddy Vega.

Contato: Ingrid Zuniga / ingrid@platzi.com

FONTE Platzi