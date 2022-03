Platzi e Meta irão distribuir bolsas de estudo a milhares de estudantes para aprender Realidade Aumentada

Todo mês, 700 milhões de pessoas em todo o mundo usam os efeitos de Realidade Aumentada nas plataformas da Meta. Este desafio da Platzi preparará os criadores de conteúdo por meio do uso do Spark AR para o desenvolvimento do metaverso.

/PRNewswire/ -- Após uma primeira etapa bem sucedida, durante a qual quase seis mil estudantes participaram da criação de filtros de Realidade Aumentada (RA) com o Spark AR, a plataforma de ensino on-line Platzi , em associação com a Meta Immersive Learning , está abrindo as inscrições para uma segunda etapa do desafio, na qual quatro mil pessoas poderão ganhar uma bolsa de estudos para iniciar a sua jornada para se tornarem especialistas em RA.

Por meio desse curso, os alunos aprenderão como criar filtros e efeitos com o Spark AR Studio, um software desenvolvido para criar e publicar efeitos de Realidade Aumentada para os bilhões de pessoas que usam os aplicativos e dispositivos da Meta (antigo Facebook).

A RA é uma experiência interativa em um ambiente do mundo real, onde objetos e ambientes são alterados para proporcionar experiências digitais, nas quais a criatividade é o limite. A criação de conteúdo de Realidade Aumentada não só terá impacto nas mídias sociais, mas também em setores como publicidade, design e até mesmo educação, o que irá aumentar a demanda por habilidades como o uso do Spark AR.

Durante o evento Connect, a Meta confirmou que mais de 700 milhões de pessoas utilizam os efeitos de RA mensalmente em suas plataformas. De acordo com o AR Insider, em 2021, o volume total do consumo dos efeitos da Realidade Aumentada atingiu 80 bilhões. Segundo o IDC, os gastos com treinamento em Realidade Virtual e Realidade Aumentada crescerão 46% até 2023, alcançando oito bilhões de dólares em 2023.

"Adoro poder me aventurar no universo da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada, aprender do zero e ser um pioneiro. Tenho 15 anos de idade e gosto de design, fotografia, estilo, moda e tenho conhecimento básico de programação e CSS", comentaMatias Agudelo, da Colômbia, participante da primeira etapa do desafio.

Essas bolsas de estudo são destinadas a pessoas com ou sem conhecimento prévio que desejam levar sua criatividade para um nível mais elevado. A segunda etapa do desafio terá início na segunda semana de março e as pessoas interessadas em obter uma bolsa podem se inscrever na Platzi para participar.

Conheça outros participantes do desafio, suas histórias e experimente os seus filtros no Instagram com a hashtag #SparkARconPlatzi.

