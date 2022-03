Platzi, FUNSEPA e Claro unem forças para dar bolsas a 50 mil jovens guatemaltecosPR Newswire

CIDADE DA GUATEMALA, Guatemala, 25 de março de 2022

Com o programa Tu Futuro+, os e as jovens bolsistas poderão ter acesso a mais de mil cursos on-line para adquirir habilidades centradas em disciplinas como desenvolvimento de sites, inglês, marketing digital e administração de empresas, entre outras. As bolsas destinam-se a jovens com mais de 16 anos; independentemente de terem formação universitária, eles só precisam ter acesso a um computador ou smartphone com conexão à Internet para poder avançar nas etapas do aprendizado. CIDADE DA GUATEMALA, Guatemala, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O conhecimento tem a capacidade de transformar vidas; por isso, a Platzi, por meio do programa Tu Futuro+, em parceria com a Funsepa e a Claro, concederá 50 mil bolsas a jovens da Guatemala que desejem melhorar sua qualidade de vida por meio do empreendimento, da inovação e da criatividade tecnológica.

Os e as jovens bolsistas do Tu Futuro+ da Platzi, poderão ter acesso aos mais de mil cursos da plataforma durante um ano, nos quais aprenderão sobre startups, empreendimento, desenvolvimento de sites, ciências de dados, inglês, criação de conteúdo, design, experiência do usuário (UX) e competências pessoais, entre outras disciplinas.

As bolsas se destinam a jovens com nacionalidade guatemalteca, que estejam terminando o ensino médio, que estejam prestes a entrar na universidade ou que tenham interrompido seus estudos universitários. Além disso, eles deverão ter uma conta gratuita na Platzi e escolher algum dos cursos gratuitos, mas principalmente, ter muita vontade de aprender.

O anúncio foi feito em 22 de março, nas instalações da D15 Dorms. Participaram do evento de lançamento representantes da Platzi, da Claro e da Funsepa, assim como representantes do setor público como representantes do Ministério da Educação, as vice-ministras Carmelina Espantzay e Edna Portales, o ministro da economia, Janio Rosales, e outros membros da sociedade civil como representantes da iniciativa "Guatemala No Se Detiene", entre outros.

O objetivo desse lançamento é impulsionar o futuro dos jovens guatemaltecos e ajudá-los a decolar. "Candidatar-se a essas bolsas não é candidatar-se a uma bolsa em vão", afirmou Salvador Paiz, presidente da Funsepa. "Com essa oportunidade, os jovens guatemaltecos poderão se especializar nas áreas com maior demanda, como programação e inglês." Por sua vez, Isabella Arévalo, diretora de bolsas da Platzi, explicou que essa bolsa é uma oportunidade excelente para as pessoas sem formação anterior que desejam começar a aprender disciplinas tecnológicas. Dez por cento de nossos alunos estão fundando startups em toda a América Latina, gerando mais de 6.500 empregos indiretos, e temos certeza que as próximas nascerão na Guatemala, juntamente com nossa ajuda.

A Platzi é a maior plataforma de educação profissional com foco em tecnologia em língua espanhola. Com mais de três milhões de usuários na América Latina, ela se posicionou como a forma mais eficaz de aprender a criar produtos digitais. A FUNSEPA, por sua vez, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à busca do desenvolvimento da população guatemalteca por meio do uso inovador da tecnologia. A Claro é uma empresa de telecomunicações originária do Brasil, com uma forte presença na Guatemala, oferecendo serviços telefônicos de streaming e comércio eletrônico.

"Queremos que mais guatemaltecos – meus conterrâneos – se tornem um talento atrativo para o setor que oferece as maiores oportunidades e os melhores salários: o de tecnologia. Comprovamos que os alunos e as alunas que estudam entre 12 e 18 meses na Platzi conseguem aumentar sua renda. Setenta por cento dos melhores alunos conseguem duplicar sua renda anual, enquanto 50% aumentaram de duas a quatro vezes sua renda anual e 10% aumentaram cinco vezes ou mais sua renda anual", ressaltou Christian Van Der Henst, cofundador da Platzi.

Para participar, basta seguir os seguintes passos:

Ter uma conta na PlatziEscolher um dos dois cursos gratuitos a seguir: Curso de estratégias para aprender inglês on-line ou Curso de programação básicaBaixar o certificado do curso concluído e registrar-se preenchendo o formulário de inscrição. O formulário pode ser encontrado no site www.funsepa.org/tufuturomasFornecer seu documento de identidade, que pode ser seu número de DPI ou certidão de nascimento.As pessoas que tiverem vontade de aprender, podem obter mais informações sobre o anúncio no link. Com Tu Futuro+, não há limites para continuar aprendendo!

FONTE Platzi