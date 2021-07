Platzi lança escola de inglês on-line

A iniciativa surgiu depois que os resultados de uma pesquisa com um grupo de alunos da Platzi que participou dos cursos de inglês durante 12 meses mostraram que os salários aumentaram até três vezes depois de aprenderem o segundo idioma.

SÃO FRANCISCO, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Platzi, maior plataforma de educação on-line em espanhol com enfoque em tecnologia, lançou sua escola de inglês on-line

A iniciativa foi reforçada depois que os resultados de uma pesquisa com um grupo de alunos da Platzi que participou dos cursos de inglês durante 12 meses mostraram que os salários aumentaram até três vezes depois de aprenderem o segundo idioma.

Dentro da pesquisa, a equipe da Platzi constatou que os alunos com apenas um nível B1 de inglês estavam ganhando um salário 45% superior ao salário normal.

O trabalho remoto abriu mais oportunidades de trabalho com grandes empresas estrangeiras para trabalhar no setor de tecnologia ou em outros setores, em cargos relacionados com programação, design UX/UI e marketing. No entanto, o inglês é indispensável para se ter acesso a esse tipo de cargos.

O mais interessante do modelo da Platzi é que ele conserva o apoio em comunidade e que são aulas assíncronas e atividades com recursos interativos, reconhecimento da voz para melhorar a pronúncia e reuniões para prática.

O alunos podem aprender em qualquer lugar do mundo e no horário que preferirem. A Platzi English Academy é o lugar para aprender inglês on-line de forma eficaz, desde os níveis básicos até poder falar fluentemente com pessoas nativas.

Na Platzi English Academy, é feito um teste para identificar o nível de inglês do aluno e, a partir daí, desenvolver seu próprio roteiro de aprendizagem.

"Aprender inglês nunca havia sido tão importante. Sabe-se muito bem que as pessoas que aprendem essa língua melhoram sua vida profissional e ganham muito mais. Por isso, na Platzi, queremos ajudar você a ser uma dessas pessoas, queremos que você aprenda inglês da maneira mais rápida e eficaz possível", afirmou Jess Harris, diretor da Platzi English Academy.

Sobre a Platzi: A educação, especialmente a especialização, nos mercados emergentes requer um impulso, esforço e tempo que muito poucos possuem. Em 2011, Freddy Vega e Christian Van Der Henst, lançaram uma plataforma de ensino on-line chamada Mejorando.la. Dois anos depois, e com o objetivo de que seus cursos atingissem um nível mundial, criaram a Platzi e levaram o negócio para o Vale do Silício. Em dezembro de 2014, a Platzi foi uma das 114 startups escolhidas, entre 5.600 candidatas, pela Y Combinator para um programa de três meses de consultoria e investimento. A empresa foi a primeira de origem latina a ser admitida na Y Combinator. Em 2018, a Platzi ganhou o prêmio Ernst &Young Entrepreneurs como "Melhor Startup Edtech" e, nesse mesmo ano, a Foundation Capital a escolheu para injetar um investimento de 6 milhões de dólares, para que ela se expandisse para mercados importantes como Espanha e Brasil e também ampliasse seu portfólio de ensino, agregando 20 cursos novos à plataforma a cada mês.

