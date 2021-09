PlatziConf, o evento que ensina a trabalhar com tecnologia, será este sábado-- O evento contará com participantes como Jonah Berger, autor do bestseller "Contagious", e também com estrelas do setor da educação como JulioProfe, que entrou no livro dos recordes Guinness com a classe de matemática com mais espectadores do mundo. E com Janeth Machuka, autoridade em redes sociais na África.-- Durante la PlatziConf será realizada a grande final do Platzi DemoDay, que premiará uma das start-ups mais promissoras do ano da América Latina.-- Pela primeira vez será entregue o prêmio Platzi NFT Award, o primeiro reconhecimento a cripto artistas da região.

CIDADE DO MÉXICO, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Um dos eventos mais esperados pela comunidade de tecnologia na América Latina, a PlatziConf , será no próximo sábado, 18 de setembro. Os participantes aprenderão a trabalhar no setor da tecnologia, que até 2025 criará 149 milhões de novos empregos no mundo.

Uma novidade do evento é o Platzi NFT Award, o primeiro reconhecimento a cripto artistas da América Latina. O prêmio homenageia a inovação e a criatividade dos melhores NFTs do ano por meio da tecnologia blockchain.

Como todos os anos, a PlatziConf também será o espaço para a final do Platzi DemoDay de 2021, que escolhe a start-up mais promissora da região e que receberá 50 mil dólares de investimento da Codestream e da Platzi. Nos últimos dois anos, 16 start-ups ingressaram na Y Combinator, a reconhecida aceleradora de Silicon Valley, e mais de 20 start-ups que participaram do DemoDay levantaram mais de um milhão de dólares de capital.

"É o maior evento de tecnologia on-line. Não para quem consome, mas para pessoas que criam e desenvolvem a internet. Para pessoas que não só utilizam a tecnologia, mas que a imaginam, criam e desenvolvem e a levam a centenas de milhares de usuários", afirmou Freddy Vega, CEO da Platzi.

O evento contará com 79 palestrantes especialistas do setor. Entre os maiores destaques estão:

Jonah Berger: Autoridade mundial em conteúdo viral e comportamento influente, falará sobre estratégias de persuasão em um mundo digital. Berger é o autor do bestseller Contagious.

Janet Machuka: Nomeada uma das 25 melhores mulheres de marketing digital no Quênia. Ela foi reconhecida como umas das 50 principais influenciadoras de mídia social do Quênia e uma das 34 especialistas digitais. É a fundadora da ATC Academy e da #AfricaTweetChat.

Julio Profe: Entrou no livro dos recordes Guinness com a classe de matemática on-line com mais espectadores do mundo. É o professor de matemática mais influente no YouTube do mundo de língua espanhola.

Carolina Huaranca: Conselheira na Kapor Capital e membro do conselho de administração da Latinas in Tech, se concentrará na participação das mulheres no empreendimento tecnológico.

Javier Matuk: fundador do primeiro serviço de internet no México, o SPIN.

Outras palestras de destaque ficarão a cargo de líderes de grandes plataformas como Federico Soria, gerente de engenharia da Airbnb; Priyanka Shetty, gerente de produto do Twitter; Diego Pinzón, diretor de conteúdo do Atlanta United FC; Hernán Casciari, fundador da editoria Orsai; Daniel Torres Burriel, da TorresBurriel Estudio; e Carlos Alarcon, cientista de dados da Platzi.

A PlatziConf já foi realizada na Colômbia, México, Espanha e on-line durante seis anos consecutivos. Essa é a 15ª edição e será on-line.

Para terminar o evento, Freddy Vega, CEO da Platzi, entregará o relatório de impacto de 2021 da plataforma.

"Freddy Vega e Christian Van Der Henst, fundadores da Platzi, criaram as primeiras comunidades de desenvolvimento da internet na América Latina e, desde então, reunir todos os anos desenvolvedores de tecnologia, professores e empreendedores tem sido um catalisador de sucesso e um marco na história da tecnologia do mundo de fala espanhola", afirmou Ingrid Zúñiga, diretora de comunicações da Platzi.

