Polyplastics apresenta grade DURANEX (R) PBT para aplicações automotivas de alta voltagem

TÓQUIO, 6 de março de 2020 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group está oferecendo um grade aprimorado de Polibutileno Tereftalato (PBT) que proporciona resistência aprimorada para uma ampla variedade de componentes automotivos de alta voltagem. O DURANEX (R) PBT CG7030 é um grade com 30% de preenchimento de com vidro que também entrega sólida estabilidade dimensional e resistência elétrica altamente estável, além de possuir propriedades de colapso dielétrico.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202002197019/_prw_PI1lg_XZm17ip8.jpg)

A indústria automotiva está passando por mudanças drásticas com a eletrificação ganhando espaço devido aos esforços mundiais para reduzir o uso de combustíveis fósseis e reduzir emissões. À medida que os fabricantes de carros se movimentam cada vez mais rumo aos carros elétricos, espera-se que aumente a demanda por componentes de alta voltagem. A Polyplastics realizou testes extensivos tanto do PA 66 quanto do PBT em ambientes de temperatura variando de -40 C a 140 C para aplicações de carros elétricos como baterias, unidades de controle de energia (PCUs) e motores/geradores.

Visto que as propriedades dos grades PBT experimentam pouca mudança mesmo em ambientes quentes e úmidos, a Polyplastics determinou que eles são mais adequados que o PA66 para uso em aplicações de alta voltagem. Esses resultados sugerem que o uso do PBT pode produzir menos variação em propriedades elétricas quando os ambientes mudam.

O DURANEX (R) PBT CG7030 apresenta estabilidade dimensional altamente superior. A Polyplastics relata que tanto as taxas de absorção de umidade quanto mudanças dimensionais para os grades PBT são de um décimo dos valores observados para o PA66-GF33%.

Os resultados dos testes também mostram que o DURANEX (R) PBT CG7030 mantém sua solidez de colapso dielétrico em ambientes úmidos e de alta temperatura (85 C/85%RH, após 1.000 horas). De fato, um declínio significativo de cerca de 40% foi observado para o PA66-GF33% em condições de alta temperatura e alta umidade.

O DURANEX (R) PBT CG7030 também aprimorou a resistividade de volume em comparação com o PA66-GF33%, que mostra declínios significativos em ambientes de alta temperatura e alta umidade.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui, POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET e COC. A empresa tem a maior participação no mercado mundial de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas capazes de criar soluções avançadas para um mercado global em constante alteração.

O DURANEX (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.