Polyplastics apresenta novo grade PBT DURANEX(R) com resistência à hidrólise aprimorada e desempenho e a choque de calor

TÓQUIO, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group lançou um novo grade de polibutileno tereftalato (PBT) DURANEX(R) que entrega melhorias significativas em resistência à hidrólise e resistência a choque de calor para uma variedade de aplicações. O DURANEX(R) 201HR é uma nova oferta que garante a confiabilidade de longo prazo de peças e expande a penetração do PBT DURANEX(R) nos mercados automotivos.

(Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202009074010/_prw_PI1fl_8afPigC9.jpg)

O DURANEX(R) 201HR é um material não preenchido que aprimora drasticamente a resistência à hidrólise que é uma questão na estrutura molecular de resinas mantendo, ao mesmo tempo, as excelentes propriedades mecânicas e de moldagem das resinas PBT convencionais.. Ideal para uso em ambientes de alta umidade, o DURANEX(R) 201HR pode estender a vida útil de uma ampla gama de produtos. É particularmente bem adaptada para conectores automotivos em ambientes operacionais severos.

O DURANEX(R) 201HR complementa a Série LT DURANEX(R) da Polyplastics, que também aprimora significativamente a resistência a choque de calor ao melhorar a dureza da resina, bem como aliviar a tensão devido ao teste de ciclo de choque de calor. Seu desempenho supera até mesmo o da resina de sulfeto de polifenileno (do inglês, PPS), conhecido como uma das melhores resinas em termos de resistência a choque de calor.

A Série LT da DURANEX(R) facilita a inserção de moldagem e também possui resistência à hidrólise superior, revelando o potencial para alto desempenho e vida útil mais longa em uma ampla gama de produtos. Esses grades também podem ser usados em uma ampla gama de peças para as quais a resina PBT convencional não era uma opção. A Série LT DURANEX(R) de materiais é bem ajustada para uso em peças para módulos de energia, conversores DC/DC, isoladores de motor, e sistemas de EPS, que estão sujeitos a ambientes de uso severos.

O DURANEX(R) LT530HR é uma resina com 30% de preenchimento de vidro, enquanto a LT530FR é um grade com 30% de preenchimento de vidro que é retardante a chamas.

Acesse: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_long-term/index.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui, POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET e COC. A empresa tem a maior participação no mercado mundial de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas capazes de criar soluções avançadas para um mercado global em constante alteração.

O DURANEX (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.