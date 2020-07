Polyplastics mira grades DURANEX(R) PBT para aplicações de direção autônoma

TÓQUIO, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- À medida que a indústria automotiva faz uma mudança sólida para os veículos elétricos, a Polyplastics Co., Ltd., uma fornecedora líder global de plástico de engenharia, vê forte potencial para seus produtos de resina inovadores em peças de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS, na sigla em inglês) que permitem a direção autônoma. Os materiais DURANEX(R) PBT -- voltados para atuadores e equipamentos de comunicação -- entregam sólida durabilidade, resistência alcalina, resistência à hidrólise, e resistência a choque de calor.

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202007061674/_prw_PI1fl_3qBq5F6m.jpg

Em sistemas "by-wire", o atuador requer um nível mais elevado de confiabilidade, à medida que as peças ADAS se tornam mais sofisticadas e os controles eletrônicos automatizados. O DURANEX(R) PBT da Polyplastics é escolhido para muitas peças de atuador elétrico porque continua com desempenho competente, mesmo em ambientes severos. As peças abaixo do corpo são expostas à água e agentes de derretimento de neve de superfícies de estrada, bem como a olho e outras substâncias. Essas peças também se aquecem visto que estão perto da máquina, motor e outras peças que geram calor. Como resultado, o PBT é escolhido em muitas peças de atuador devido à sua alta resistência ao calor, resistência química superior e baixa taxa de absorção de água.

O DURANEX(R) PBT 330HR, 531HS, e 532AR são grades com a durabilidade superior (resistência à hidrólise) para suportar condições como essas. O DURANEX 532AR tem resistência à matéria alcalina e não experimenta facilmente fissura por estresse mesmo quando em contato com fluido de ferrugem de metal. Isso o torna excelente para pelas debaixo de carros.

Em equipamentos de comunicação, as resinas retardante de chamas PBT também estão em demanda em aplicações no motor expostas a altas voltagens, baterias e peças de carregamento. O DURANEX(R) PBT 750AM é um grade UL V-0 com um nível de durabilidade em ambientes montados em carro. Por possuir a capacidade de estabilizar as formas de cápsulas e conectores, esse grade está sendo cada vez mais usado em peças para carros que requerem retardante de chamas em anos recentes.

Acesse: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_adas/index.html

Sobre a Polyplastics

O Polyplastics Group um líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O portfólio de produtos do Grupo inclui o PBT, o polioximetileno (POM), o sulfeto de polifenileno (PPS), o polímero de cristal líquido (LCP) e o copolímero de olefina cíclico (COC). Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas.

O DURANEX (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.