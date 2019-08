PRA Health Sciences anuncia aliança estratégica entre Symphony Health e Close-Up International

RALEIGH, N.C., Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) divulgou hoje que a Symphony Health, uma divisão de solução de dados da empresa, ampliou seu serviço de dados globais com uma parceria estratégica com a Close-Up International , provedora líder da América Latina de auditoria de prescrições médicas e de vendas.



“O acordo com a Close-Up representa um marco significativo no compromisso da Symphony Saúde de expandir nossos serviços a nível internacional”, disse Doug Fulling, Presidente da Symphony Health. “A presença em uma dúzia de localizações geográfica adiciona um componente crítico para as ofertas da Symphony que irão construir e fortalecer relacionamentos de ambas organizações nos Estados Unidos e na América Latina. As soluções de dados e insights disponíveis através da Symphony e da Close-Up International irá conduzir as estratégias de desenvolvimento e comercialização de medicamentos no futuro”.

Esta aliança une oficialmente dois líderes globais com experiências, conhecimentos e insights únicos que irão trabalhar em conjunto para oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras para as indústrias farmacêutica e de ciências da vida. As empresas irão distribuir com exclusividade dados de varejo e de não varejo das duas empresas nas suas respectivas regiões.

“Com essa aliança estamos focados em oferecer maior valor para os nossos clientes que operam nas nossas áreas geográficas, ajudando-os a atingir seus objetivos de negócios, e trabalhar com os principais fornecedores de soluções de dados e insights”, disse Norberto Bonaparte, CEO e fundador da Close-Up International. “Estamos empenhados em oferecer soluções inovadoras para o mercado como parte dessa aliança que irá beneficiar as estratégias de crescimento dos nossos clientes”.

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES

A PRA (NASDAQ: PRAH) é uma empresa completa de serviços globais de pesquisa sob contrato, que fornece uma ampla gama de serviços de desenvolvimento de produtos e de soluções de dados para as empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo. Os serviços integrados da PRA incluem gerenciamento de dados, análise estatística, gerenciamento de testes clínicos, e consultoria regulatória e desenvolvimento de medicamentos. As operações globais da PRA abrangem 90 países em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio, e mais de 16.000 funcionários. Desde 2000, a PRA já participou de mais de 3.800 testes clínicos. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 85 produtos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com .

SOBRE A SYMPHONY HEALTH

Uma subsidiária da PRA Health Sciences, a Symphony Health é provedora líder de soluções de alto valor de dados, analítica e tecnologia para fabricantes biofarmacêuticos, provedores de saúde e pagadores. A empresa ajuda os clientes a entenderem a incidência, prevalência, progressão, tratamento e influências das doenças durante a jornada dos pacientes e prescritores, conectando e integrando um amplo conjunto de dados primários e secundários, e fornecendo pesquisas, análise e expertise em consultoria especializada na área de saúde. Dados derivados da Symphony Health aprimoram as decisões de gestão de saúde, e ajudam os clientes a impulsionar o aumento da receita, proporcionando uma visão crítica de como se adaptar de forma eficaz ao ecossistema de saúde sempre em mudanças constantes. Para mais informação sobre a Symphony Health, visite www.symphonyhealth.prahs.com.

SOBRE A CLOSE-UP INTERNATIONAL

A Close-Up International criou as primeiras auditorias do mundo de prescrições médicas para o mercado farmacêutico, dando início à sua expansão para os países da América Latina em 1968. A empresa também foi a primeira a lançar na região uma solução CRM automatizada para promoção médica. A Close-Up é fornecedora líder de soluções de dados de prescrição e de vendas, análises avançadas e tecnológicas integradas para empresas farmacêuticas e de saúde do consumidor na América Latina. A Close-Up International é a única prestadora de serviços da Latam capaz de integrar uma solução completa que abrange a Promoção, Distribuição e Venda nos Mercados de Varejo e de Não Varejo, fornecendo detalhes sobre Dinâmica do Mercado, Pagadores e Terapias, consolidando e integrando todas as informações de vendas e prescrições de todos os países da região, através de um aplicativo tecnológico avançado (Analyzer Regional). Uma equipe profissional altamente treinada e soluções de tecnologia de ponta com mais de 950 clientes ativos. Os serviços da Close-up ajudam os clientes a avaliar as oportunidades de negócios com soluções de dados e de tecnologia para cada fase do ciclo de vida de um produto: planejamento do lançamento, seleção de alvo médico, medição da eficácia promocional e comercial, estratégia e gestão de canais de distribuição, para mercados farmacêuticos e varejo e não varejo. Para mais informação sobre a Close-Up International, visite www.close-upinternational.com