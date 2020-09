PRA Health Sciences anuncia nomeação de novo diretor

RALEIGH, Carolina do Norte, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ:PRAH) anunciou hoje a nomeação do Doutor Glen Stettin para o Conselho de Administração da Empresa, com efeito a partir de 14 de setembro de 2020.



"Estamos encantados com a entrada do Glen para o nosso Conselho de Administração. Com o seu envolvimento multifacetado no campo dos cuidados de saúde, como médico e como executivo, a experiência do Dr. Stettin em inovação, dados, analítica, tecnologia e soluções integradas de saúde proporcionará ao Conselho uma perceção valiosa à medida que continuamos a reinventar a investigação clínica e a torná-la mais acessível aos pacientes", disse Colin Shannon, Presidente, CEO e Presidente do Conselho de Administração da PRA Health Sciences, Inc.

O Dr. Stettin é Vice-Presidente Sénior e Diretor de Inovação (Chief Innovation Officer) da Express Scripts & Cigna Services, uma divisão da Cigna Corporation, onde lidera as atividades de investigação e desenvolvimento, experiência de pacientes e de médicos, desenvolvimento e gestão de produtos centrados em novas soluções clínicas e dados, análises e plataformas como serviços. Antes disso, o Dr. Stettin atuou como Vice-Presidente Sénior e Diretor de Inovação da Express Scripts, que foi adquirida pela Cigna Corporation em 2018. O Dr. Stettin juntou-se à Express Scripts quando a empresa foi fundida com a Medco Health Solutions, Inc. em abril de 2012. Durante os seus 17 anos na Medco, ocupou cargos de liderança nos departamentos clínico, operacional, tecnológico e de produtos.

O Dr. Stettin obteve o seu bacharelato e o seu diploma médico através da Universidade de Lehigh e do Medical College of Pennsylvania. Completou a sua residência em medicina interna na Universidade da Califórnia, em São Francisco, onde também atuou como Médico Residente-Chefe no Hospital Moffitt-Long, Assistente de cardiologia e Professor Clínico, ao abrigo de um programa da Robert Wood Johnson Foundation, na UCSF e na Universidade de Stanford.

Sobre a PRA Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais organizações mundiais de fornecimento de serviços de investigação mediante contrato, em termos de receitas, providenciando serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e soluções de dados para as indústrias da biotecnologia e farmacêutica. A plataforma global de desenvolvimento clínico da PRA inclui mais de 75 escritórios na América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Médio Oriente, e mais de 17 500 funcionários em todo o mundo. Desde 2000, a PRA participou em aproximadamente 4000 ensaios clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou nos ensaios principais ou de apoio que levaram à aprovação regulamentar internacional, ou por parte da Food and Drug Administration dos EUA, de mais de 95 fármacos. Para saber mais sobre a PRA, aceda a www.prahs.com .

QUESTÕES DE INVESTIDORES: InvestorRelations@prahs.com