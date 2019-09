PRA Health Sciences e Symphony Health lançam Metys(TM), ferramenta nacional de medição de mercado

A primeira ferramenta do seu tipo, Metys(TM) fornece rapidamente dados precisos e confiáveis através de um único ponto de acesso

RALEIGH, N.C., Sept. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje o lançamento da nova ferramenta nacional de medição de mercado da Symphony Health - Metys™ (pronúncia, Métis), a única solução completa de pesquisa de mercado totalmente integrada disponível a partir de uma empresa de pesquisa contratual (contract research organization - CRO).A primeira plataforma deste tipo, a Metys oferece análises e inteligência de mercado farmacêutico oportuna e abrangente. Agora as ciências da vida e outras indústrias estão mais bem equipadas para gerenciar diversos portfólios com precisão, confiabilidade e agilidade.Com tecnologia IDV®, o Integrated Dataverse da empresa, a Metys integra de forma inteligente os ativos de dados do prescritor, pagador e paciente. Fonte de negócios, cuidados gerenciados e outras métricas importantes também estão incluídos e fornecem uma imagem completa da atividade do mercado. Velocidade, facilidade de acesso e insights são as principais características dos painéis e relatórios personalizáveis da Metys. A Metys™ também é a única solução nacional de medição de mercado da indústria que inclui subgrupos de diagnóstico vinculados a prescrições e prescritores projetados.“Pelo fato de a compreensão, a medição e a influência das decisões de tratamento estarem sendo cada vez mais complexas, a PRA e a Symphony Health desenvolveram uma solução que traz rápida e eficientemente todos os dados para a ponta dos dedos dos clientes dentro da plataforma Metys™", disse Doug Fulling, Presidente da Symphony Health. “Esta oferta confirma o nosso compromisso de servir os nossos clientes no mais alto nível com ferramentas para avançar os seus negócios, reforçando ao mesmo tempo a nossa cultura de inovação e excelência”.Para mais informação sobre a Metys, visite www.symphonyhealth.com.SOBRE A PRA HEALTH SCIENCESA PRA (NASDAQ: PRAH) é uma empresa completa de serviços globais de pesquisa sob contrato, que fornece uma ampla gama de serviços de desenvolvimento de produtos e de soluções de dados para as empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo. Os serviços integrados da PRA incluem gerenciamento de dados, análise estatística, gerenciamento de testes clínicos, e consultoria regulatória e desenvolvimento de medicamentos. As operações globais da PRA abrangem 90 países em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio, e mais de 16.000 funcionários. Desde 2000, a PRA já participou de mais de 3.800 testes clínicos. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 85 produtos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com.CONSULTAS DE INVESTIDORES: InvestorRelations@prahs.comCONSULTAS DA MÍDIA: Laurie Hurst, Diretora, Comunicações e Relações PúblicasHurstLaurie@prahs.com, +1.919.786.8435SOBRE A SYMPHONY HEALTHUma subsidiária da PRA Health Sciences, a Symphony Health é provedora líder de soluções de alto valor de dados, analítica e tecnologia para fabricantes biofarmacêuticos, provedores de saúde e pagadores. A empresa ajuda os clientes a entenderem a incidência, prevalência, progressão, tratamento e influências das doenças durante a jornada dos pacientes e prescritores, conectando e integrando um amplo conjunto de dados primários e secundários, e fornecendo pesquisas, análise e expertise em consultoria especializada na área de saúde. Dados derivados da Symphony Health aprimoram as decisões de gestão de saúde, e ajudam os clientes a impulsionar o aumento da receita, proporcionando uma visão crítica de como se adaptar de forma eficaz ao ecossistema de saúde sempre em mudanças constantes. Para mais informação sobre a Symphony Health, visite www.symphonyhealth.com.Foto deste comunicado disponível emt https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60d0f7fa-d592-4014-a193-04bd810547f9