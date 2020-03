PRA Health Sciences expande o suporte a estudos clínicos remotos com sua Plataforma de Saúde Móvel durante a pandemia de COVID-19

Plataforma de Saúde Móvel da PRA oferece soluções virtuais para sites e pacientes inscritos em testes

RALEIGH, N.C., March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em resposta à pandemia global de COVID-19 em curso, a PRA Health Sciences anunciou hoje a expansão da sua Plataforma de Saúde Móvel líder do setor para monitoramento clínico remoto, adicionando várias novas capacidades que atendem às necessidades do responsável para o suporte ao estudo virtual de COVID-19.



A Plataforma Móvel de Saúde (MHP) da PRA interage com os pacientes onde quer que estejam. A plataforma baseada em aplicativos permite que os responsáveis façam praticamente tudo o que é possível no consultório ou no site clínico de um médico. As novas capacidades adicionadas para abordar o COVID-19 são projetadas para apoiar os responsáveis por testes clínicos e locais que participam de estudos clínicos, permitindo-lhes se conectar e coordenar com pacientes que não possam mais viajar para locais devido à pandemia atual. Além disso, o aplicativo móvel também pode ser implantado para fazer a transição de estudos tradicionais baseados em papel existentes em estudos mais descentralizados e sem site para que os cuidados médicos e a avaliação dos pacientes possam continuar durante os prazos críticos do estudo.

O aplicativo móvel possui um aplicativo administrativo de web para pesquisadores e sites, e um aplicativo móvel para download para pacientes, permitindo que os sites:

Consentimento eletrônico e reconsentimento de pacientes para uso do aplicativo móvel

Coleta de formulários de consentimento dos pacientes para permitir a entrega do produto experimental através de um correio de terceiros

Agendamento e videoconferências remotas com pacientes

Aproveitamento das ferramentas de pesquisa móvel para fornecer insights em tempo real aos pesquisadores do estudo para ações potenciais

“À medida que a pandemia de COVID-19 continua, fica cada vez mais difícil para os pacientes verem seus profissionais médicos pessoalmente ou aderirem aos protocolos de estudo clínico que exigem visitas a locais e hospitais. “A pandemia de COVID-19 mostrou a necessidade crítica das organizações de todos os tamanhos de poderem auxiliar remotamente as pessoas quanto ao monitoramento de saúde e bem-estar”, disse Kent Thoelke, Vice-Presidente Executivo e Diretor Científico da PRA Health Sciences. “Esta solução móvel e remota permite que estudos críticos tenham continuidade, onde protocolos e diretrizes regulatórias permitam, e garante que a segurança e o bem-estar do paciente possam ser mantidos durante um momento em que o distanciamento social e o alívio da carga do nosso sistema de saúde são importantes no combate ao COVID-19”.

O aplicativo móvel tem a capacidade de coletar consentimento informado eletrônico e assinaturas eletrônicas, e completar os resultados relatados pelo paciente - diretamente do telefone pessoal ou tablet do paciente. Com o uso de dispositivos conectados, o aplicativo também pode coletar dados de saúde domiciliar e servir esses dados na fonte para o teste clínico.

A Plataforma de Saúde Móvel da PRA é construída com cada teste específico em mente e pode ser implantada rapidamente em apenas uma semana ou menos. Dependendo do estado da doença, da população de pacientes e dos alvos do responsável, os especialistas em tecnologia clínica da PRA ajudarão a determinar quais características são mais aplicáveis para cada teste híbrido ou descentralizado específico.

Para mais informações sobre a Plataforma Móvel da PRA, visite https://prahs.com/pra-mobile-health-platform . Entre em contato com nossa equipe aqui: https://prahs.com/contact/virtual .

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES



A PRA (NASDAQ: PRAH) é uma das principais organizações mundiais de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias de biotecnologia e farmacêutica. A plataforma global de desenvolvimento clínico da PRA inclui mais de 75 escritórios em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários em todo o mundo. Desde 2000, a PRA já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos.

PERGUNTAS DO INVESTIDOR: InvestorRelations@prahs.com

PERGUNTAS DA MÍDIA:

Laurie Hurst, Diretora de Comunicação e Relações Públicas

HurstLaurie@prahs.com , +1.919.786.8435