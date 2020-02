PRA Health Sciences Publica Demonstração Financeira do Quarto Trimestre de 2019

RALEIGH, N.C., Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences, Inc.(NASDAQ: PRAH) divulgará os resultados financeiros do quarto trimestre e do final do ano de 2019 após o fechamento do mercado na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. A Empresa também fará uma teleconferência na sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, às 9h00 (ET), para discutir os resultados com os membros da comunidade de investimento.



Para participar por telefone, investidores e analistas devem discar (877) 930-8062 dentro dos Estados Unidos ou (253) 336-7647 fora dos Estados Unidos aproximadamente 10 minutos antes da hora de início da chamada. O ID da conferência para a chamada é 5667733. Uma gravação do áudio da chamada estará disponível por uma semana após a chamada e pode ser acessada pelo número (855) 859-2056 dentro dos Estados Unidos ou (404) 537-3406 fora dos Estados Unidos. O ID da gravação é 5667733.

A transmissão do áudio da chamada ao vivo estará disponível na seção de relações com investidores do site da PRA Health Sciences. Após a teleconferência, uma reprodução de áudio da chamada estará disponível no mesmo site.

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES

