Pré-registro do primeiro jogo de blockchain da Com2uS Holdings "Chromatic Soul: AFK Raid" já está disponível para iOS e Android

Lee Yong

App Store da Apple

SEUL, Coreia do Sul, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A provedora global de conteúdo Com2uS Holdings (CEO-guk) lançou um site oficial e canais comunitários de seu primeiro jogo de blockchain, "Chromatic Soul: AFK Raid", e começou o pré-registro nae no Google Play.

O novo site global, lançado no dia 9 (KST), apresenta um vídeo teaser e o conteúdo principal de "Chromatic Souls: AFK Raid", além de informações sobre NFTs e tokens do jogo, para aumentar as expectativas dos usuários globais antes do lançamento oficial. Também foi lançado o roteiro anual, que permite que os usuários deem uma olhada nos principais planos. O pré-registro pode ser feito no site, e recompensas especiais como "Chromatic Scroll", "Gold", "Iron Ore", entre outras, serão oferecidas aos usuários pré-registrados.

Os canais comunitários oficiais também foram disponibilizados para usuários do mundo todo. Agora os jogadores podem interagir entre si, compartilhar opiniões e coletar informações sobre o jogo por meio do Discord, Twitter, Medium etc. As novidades serão atualizadas continuamente no site e também podem ser recebidas por e-mail como boletins informativos.

O "Chromatic Soul: AFK Raid", desenvolvido pela Com2uS Holdings, é um RPG tático que se destaca por sua ilustração sensual e diversão estratégica. Os jogadores podem utilizar vários equipamentos, habilidades e tipos de personagens para obter vantagem na batalha. O equipamento de NFTs é um elemento central do jogo e pode ser obtido por meio de criação ou de trading. Os jogadores também podem adquirir tokens do jogo exclusivos para o "Chromatic Souls: AFK Raid" derrotando monstros violentos em suas aventuras ou outros jogadores. O desenvolvimento está em andamento para que esses tokens do jogo sejam usados como parte do ecossistema de blockchain C2X.

O Com2uS Group pretende adicionar mais de dez títulos baseados em blockchain a sua linha este ano. Além de poderosas obras-primas baseadas em IP comprovadas no mercado global como "Summoners War: Chronicles", "World of Zenonia", "Baseball Superstars", jogos de blockchain de grandes parceiros como "The Great Merchant M", "Hi Ella", "Kritika Online" e "Project Alchemist" (nome provisório) também geram expectativas.

Para mais informações sobre o "Chromatic Souls: AFK Raid", acesse o site oficial e participe dos canais comunitários.

[Links]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740277/Image__Chromatic_Souls_AFK_Raid.jpg

FONTE Com2uS