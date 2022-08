Precision Aviation Group, Inc. firma um acordo definitivo para adquirir o PTB Group

ATLANTA

23 de agosto de 2022

Atlanta

/PRNewswire/-- O Precision Aviation Group, Inc. (PAG), sediado em, fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa, anuncia que firmou um acordo definitivo para adquirir o PTB Group (PTB).

USA

Texas

Arizona

Brisbane

O PTB oferece serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) em motores Pratt &Whitney PT6 e Honeywell TPE331, aluga motores e fuselagens e fornece serviços de cadeia de suprimentos de aviação. O PTB é composto pelas seguintes entidades: Pacific TurbineGroup (a/k/a Prime Turbines) com unidades no, Flórida e Pensilvânia, Pacific Turbine Brisbane e Pacific Turbine Leasing, ambas em, na Austrália e International Air Parts localizada em Sidney, Austrália. O contrato está sujeito à aprovação dos acionistas e está atualmente programado para ser fechado no 4trimestre de 2022.

"Estamos entusiasmados em adicionar o PTB ao Grupo de Enpresas do Precision Aviation Group. A adição do PTB amplia as estações de reparo do PAG para 20 em todo o mundo, expande nossa divisão de serviços de motores com a adição dos motores PT6 e TPE331 e amplia significativamente nosso negócio de serviços de cadeia de suprimentos. Stephen Smith e sua equipe, como o PAG, estão concentrados no excepcional atendimento ao cliente e na superação das expectativas do cliente, e estamos ansiosos por essa parceria", disse David Mast, presidente e CEO da PAG.

Stephen Smith, diretor geral e CEO do PTB, declarou: "Temos o prazer de participar desta transação vinculativa com o PAG e acreditamos que eles serão um bom proprietário da empresa no futuro que se comprometerá a continuar a expandir nossos produtos e serviços e a garantir oportunidades contínuas para nossa força de trabalho de aproximadamente 150 pessoas. O PAG tem uma visão compartilhada com o PTB, e vejo um futuro empolgante pela frente."

Sobre o Precision Aviation Group

O PAG é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo. Tem 16 estações de reparo em todo o mundo, e mais de 65 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços. O PAG utiliza suas distintas unidades de empresariais e seu modelo de negócios voltado para o cliente para atender os clientes de aviação em duas áreas de negócios – cadeia de suprimentos de aviação – e sua marca registrada de suporte de inventário nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®). O PAG oferece manutenção, reparo e revisão (MRO) e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO e de fabricação em mais de 150 mil produtos centrados em quatro categorias verticais – aviônica, componentes, motores e submontagem/DER/Serviços de aviação (www.precisionaviationgroup.com). O PAG é de propriedade da empresa global de investimentos GenNx360 (www.gennx360.com).

Sobre o PTB Group

O PTB Group é uma empresa de aviação listada na ASX que presta os seguintes serviços em todo o mundo:

Serviços de manutenção, reparo e revisão ("MRO") para motores Pratt &Whitney PT6 e Honeywell TPE331

Arrendamento de aeronaves/motores

Serviços de cadeia de suprimentos relacionados a aeronaves e motores.

O PTB Group emprega mais de 150 funcionários e tem uma base de clientes diversificada em todo o mundo, incluindo Austrália, América do Norte e do Sul, Ásia e ilhas do Pacífico. ( www.pacifcturbine.com.au ) e ( www.primeturbines.com ).

