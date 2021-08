ATLANTA

Jackson, Mississippi

, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/-- O Precision Aviation Group, Inc. (PAG) sediado em Atlanta , fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa do mundo todo, anuncia a aquisição da Trace Aviation (TA) de. A TA é amplamente reconhecida por seus recursos de MRO nos conjuntos de trem de pouso King Air/1900

David Mast , presidente e CEO do PAG, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Trace. A adição da TA amplia nossos recursos de MRO de trens de pouso. A TA se concentra em trocas e revisões de trens de pouso Beechcraft King Air/1900. Além disso, a TA, como o PAG, é conhecida por oferecer um excelente atendimento ao cliente e produtos líderes do setor a seus clientes em todo o mundo. É a plataforma perfeita para expandir nossos serviços de MRO a fim de atender melhor nossos clientes."

Mike Pigott, presidente da TA, declarou: "Estamos entusiasmados em nos tornar parte do PAG. Poderemos não só aumentar significativamente nossas ofertas de produtos e serviços para nossos clientes atuais, já que teremos acesso ao estoque rotativo de 50 milhões de dólares do PAG, mas também estamos empolgados em ampliar nossos recursos de MRO nos próximos meses. Acreditamos que essa parceria proporcionará benefícios significativos para nossos clientes, fornecedores e funcionários."

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo. Com 13 estações de reparo e mais de 46 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, o PAG utiliza suas distintas unidades de negócios e seu modelo de negócio voltado para o cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada e suporte de estoque nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®).

O PAG oferece MRO e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO em mais de 39 mil produtos, incluindo acessórios, aviônica, componentes dinâmicos, motores, acessórios de combustível, monitores de painel de vidro, sistemas hidráulicos, instrumentos, trem de pouso, motor de arranque/geradores, subconjuntos e rodas/freios. (www.precisionaviationgroup.com).

Sobre a Trace Aviation:

A Trace Aviation foi fundada por Mike e Cheryl Pigott em 2004, quando Mike percebeu a necessidade de um trem de pouso King Air de qualidade construído a partir da perspectiva de um mecânico. A empresa desenvolveu recursos internos para oferecer o trem de pouso Beechcraft King Air construído de acordo com as especificações, número de série e configuração da aeronave. A TA repara itens com desgaste como furos e buchas, conjuntos de braçadeiras, hidráulicos, compartimentos de acionadores, rolamentos de cilindros e eixos. A empresa estoca conjuntos de trem de pouso para as plataformas King Air 90, 100, 200, 300 e 1900. A TA é uma estação de reparos certificada pela FAA e pela EASA. A TA opera em uma instalação de aproximadamente 1.850 metros quadrados no Aeroporto Internacional Medgar Evers em Jackson, Mississippi, e atualmente emprega mais de 20 profissionais de aeronaves. (www.traceaviation.com)

