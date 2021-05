ATLANTA

, 24 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Precision Aviation Group, Inc. (PAG), fornecedora líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa em todo o mundo, anunciou hoje a aquisição da Keystone Turbine Services (KTS) de Coatesville, Pensilvânia. A KTS é especializada no fornecimento de serviços completos de manutenção, reparo e revisão pós-venda aprovados por OEM ("MRO") para operadores de de motores de turbina a gás Rolls-Royce série M250, juntamente com acessórios Honeywell e Triumph relacionados, componentes, peças de reposição e suporte de serviço de campo.

David Mast

, presidente e CEO da PAG declarou: "Estamos entusiasmados em adicionar a KTS ao Precision Aviation Group. A incorporação da KTS eleva a doze as estações de reparo do PAG em todo o mundo e diversifica ainda mais nossos recursos de MRO, expandindo nossos serviços para o motor M250 da Rolls-Royce. Assim como o PAG, a KTS tem um histórico de oferecer excepcional atendimento ao cliente, produtos líderes do setor e soluções de reparo de baixo custo para seus clientes. Por meio de nossas estações de reparo estrategicamente localizadas, que oferecem uma ampla gama de serviços de MRO específicos de asa rotativa em todo o mundo, nossas empresas combinadas agora estarão melhor equipadas para oferecer suporte adicional aos operadores do M250 da Rolls-Royce."

Rob Ruck, ex-COO da KTS, comentou: "A KTS está muito entusiasmada em juntar-se ao PAG, já que planeja expandir ainda mais as ofertas dos seus produtos e serviços, fazer investimentos significativos em novos produtos, atualizar processos e implementar novos recursos de reparo. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe de gestão do PAG durante todo o processo de aquisição e acreditamos que esta parceria trará benefícios significativos para nossos clientes, fornecedores e funcionários."

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa em todo o mundo. Com doze estações de reparo e mais de 137 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, a PAG utiliza suas distintas unidades de negócios e seu modelo de negócios focado no cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, Cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada, Manutenção, reparo e revisão com suporte de estoque (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®).

A PAG oferece MRO e Soluções de cadeia de suprimentos e para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO em mais de 32 mil produtos, incluindo acessórios, aviônica, componentes dinâmicos, motores, acessórios de combustível, monitores de painel de vidro, sistemas hidráulicos, instrumentos, trem de pouso, motor de arranque/geradores e rodas/freios. (www.precisionaviationgroup.com ).

Sobre a Keystone Turbine Services (KTS)

Com mais de 45 anos de experiência, a KTS é o segundo maior Centro Autorizado de Reparo e Revisão (AMROC) certificado pela Rolls-Royce, e oferece suporte a todas as variantes do motor série M250, módulos, acessórios e componentes. Além disso, a KTS é uma estação de reparo Part 145 certificada pela FAA e pela EASA e uma estação de reparos e garantia (AWARS) autorizada da Honeywell para revisão, reparo e teste do M250 da Rolls-Royce, controles de combustível PT6A e PT6T da Pratt &Whitney, reguladores de turbina de energia e acessórios relacionados. (www.keystoneturbines.com).

