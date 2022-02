Precision Aviation Group, Inc. (PAG) promove Ketan Desai a diretor de vendas e marketing

ATLANTA

, 16 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Precision Aviation Group, Inc. (PAG), fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo, promoveu Ketan Desai a diretor de vendas e marketing . Desai ingressou no PAG em 2005 e ocupou vários cargos de grande responsabilidade, como o de diretor de vendas e marketing e, mais recentemente, vice-presidente de vendas e marketing.

"Durante o tempo em que trabalhou no PAG, as contribuições de Ketan foram inestimáveis para impulsionar o crescimento e gerar resultados de forma consistente, pois ele lidera pelo exemplo com sua mentalidade 'o cliente em primeiro lugar'. Sua paixão, entusiasmo, percepção do cliente, liderança e foco em tornar o PAG uma empresa melhor tiveram um efeito profundo e positivo na empresa.

Além disso, ele foi fundamental na implementação de importantes iniciativas estratégicas de vendas e na melhoria de nossa experiência do cliente. Ketan é um membro valioso da equipe executiva, e espero alcançar novos níveis de sucesso e crescimento com ele em seu novo cargo", disse David Mast, presidente e CEO do PAG.

"Tive a sorte de trabalhar com equipes excepcionais em toda a empresa", disse Desai. As pessoas de alto desempenho são essenciais para nosso DNA e fundamentais para garantir que ofereçamos continuamente a melhor experiência para o cliente. À medida que continuamos a executar nossas estratégias de crescimento, tanto organicamente quanto por meio de aquisições, continuo concentrado e comprometido em aprimorar nossa experiência do cliente, que é líder do setor, oferecendo mais serviços de valor agregado a nossos clientes."

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para o setor aeroespacial e de defesa do mundo todo. Com 16 estações de reparo e mais de 60 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil, o PAG utiliza suas 22 distintas unidades de negócios e seu modelo de negócio voltado para o cliente para atender aos clientes de aviação em duas áreas de negócios, cadeia de suprimentos de aviação e serviços com marca registrada e suporte de estoque nas áreas de manutenção, reparo e revisão (Inventory Supported Maintenance, Repair and Overhaul, ISMRO®). O PAG oferece manutenção, reparo e revisão (MRO) e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. As subsidiárias do PAG têm recursos de MRO e de fabricação em mais de 150 mil produtos em quatro categorias verticais – aviônica, componentes, motores e fabricação/submontagem/DER (www.precisionaviationgroup.com).

